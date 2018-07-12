Исторически сложилось так, что бизнесмены в нашей стране, всегда занимались благотворительностью...К счастью, современные успешные люди не прерывают эту традицию. Сегодня участие в благотворительных проектах, кураторство и меценатство- обычное дело для тех, для кого слова "гражданская ответственность", "беда"," горе" -не просто слова, а призыв к действию. И в то время, как мир погружается во тьму, мы объединяем людей с такими чистыми сердцами, людей желающих помогать и творить добро... Вы спросите : кто "мы"?

Мы - это Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Поколение». Его основателем и идейным вдохновителем является Головченко Галина Александровна, та которая не смогла просто пройти мимо чужого горя и беды. К счастью, мы не одиноки в своем желании помогать, и не смотря на то, что наш фонд еще молод, у нас уже есть единомышленники.

"Поколение" - фонд, созданный для помощи пожилым людям, нуждающимся в самом необходимом: в крыше над головой, одежде, лекарствах, справедливости, живом общении и простой человеческой теплоте.

Благодаря активности участников фонда, многие кто уже отчаялся получить где-либо помощь, получают её от "Поколение". В планах БФ не просто развитие по принципу: все дальше и дальше, привлекая к сотрудничеству как можно большее количество волонтеров, но и расширение границ своей помощи нуждающимся.

За полгода существования фонда за помощью обратилось более 70 человек, разумеется, ни одно обращение не осталось без внимания. Именно поэтому, если Вам или Вы знаете кому нужна помощь, свяжитесь с представителями Фонда. Здесь любого обратившегося ждет не только консультация, но и будут приняты все меры по оказанию всевозможной максимальной поддержки.

Помимо финансово-материальной помощи БФ"Поколение" оказывает и юридическую помощь пенсионерам: начиная с бесплатных консультаций , заканчивая полным сопровождением дела.

Кроме того, одним из ключевых направлений деятельности фонда – является организация досуга для пенсионеров. Уже проведено 7 экскурсий, в том числе с Свято-Михайло- Афонский монастырь, в которых приняло участие 200 пенсионеров.

Подопечные фонда принимали активное участие в праздновании Великого праздника – Дня победы, став участниками большого концерта возле торгового центра ОЗ МОЛЛ. Дарить пожилым участникам Великой Отечественной войны заботу, внимание и общение очень просто, но так важно. Понимая это, активисты "Поколения" стремятся к тому, чтобы ветераны чувствовали благодарность молодого поколения и, что не менее важно, получали необходимую помощь. Именно поэтому в канун праздника Великой Победы волонтеры фонда посетили пенсионеров и вручили им весомые подарки — отличные продуктовые наборы к праздничному столу.

Еще одним крупным мероприятием, в котором приняли участие подопечные фонда «Поколение» - концерт на Солнечном острове, приуроченный к Дню защиты детей. Именно на этом концерте стартовал проект: " Бабушка на час", ведь подопечные фонда хотят не только принимать помощь, но и дарить свою теплоту взамен.... Времен связующая нить...

А 14 мая, по Адресу: Садовая, 112 открыл свои двери Досуговый Центр, в котором проводятся ежедневные кружки для пенсионеров. Центр был создан для того, чтобы люди пенсионного возраста могли вести активный образ жизни, развиваться, социализироваться и адаптироваться под реалии времени. К сожалению, очень часто бывает так, что после выхода на пенсию человек просто "теряет" себя, у него"обрываются" все контакты и он остается "забытый" всеми . Именно поэтому, зная и понимая эту растерянность и потерянность пожилых людей, активисты БФ"Поколение"организовали досуговый центр.

На данный момент в центре действует пять кружков: изобразительное искусство, хоровое пение, компьютерная грамотность, душевное чаепитие и беседы с психологом, танцы. Здесь каждый пришедший может найти себе занятие по душе. А помогают им в этом профессиональные преподаватели и волонтеры фонда.

Вовлечение пожилого населения к активному и насыщенному образу жизни, в котором пенсионеры-подопечные благотворительного фонда "Поколение" перестают чувствовать себя одинокими и никому не нужными, в Центре не заканчивается посещениями кружков, ведь здесь продолжает свою "жизнь" проект "Бабушка на час". Главная идея, которого помочь "наладить связь" между старшим поколением и детками. Всех пришедших деток ждет сюрприз - для них организованы занятия по вязанию, вышиванию, чтению, а так же различные настольные игры .

Основатель Фонда и активисты-волонтеры искренне верят, что уже работающие проекты Фонда- это лишь маленькое начало огромного пути на благо всем нуждающимся. И, разумеется, здесь всегда рады любой помощи и поддержке единомышленников. Ведь, истинная благотворительность заключается не в том, чтобы давать людям то, что хочешь дать, а в том, чтобы давать им то, что им действительно необходимо. И каждый из нас может принять участие в благотворительных проектах фонда «Поколение» и проконтролировать вложенные средства, а также получить информацию о нуждающихся людях и напрямую помочь им.