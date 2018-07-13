Жаркая пора Лабинского ДРСУ

Нынешний год для Лабинского дорожно-строительного управления юбилейный — шестидесятый. Торжества обязательно состоятся, но позже, решили здесь,— к концу года. А сейчас кипит работа. Коллектив под руководством Максима Мамардашвили настроен встретить круглую дату целым рядом достижений. В первую очередь — трудовых. Но не только.

Корреспонденты «Кубани сегодня» отправились за двести километров от Краснодара — в Лабинск, на ул. Победы, 1а. Именно по этому символичному адресу расположено ДРСУ, точнее его головной участок (всего их пять: три в Лабинском районе и два в Курганинском).

Сегодня по договору с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Лабинское ДРСУ обслуживает более 700 км дорог общего пользования с учетом 39 мостов — в Курганинском, Лабинском и Отрадненском районах. Наряду с традиционным содержанием дорог и сооружений на них с прошлого года предприятие выполняет новые для себя направления работы — реконструкцию, а по факту строительство более мощных водопропускных труб, встроенных прямо под дорожным полотном. Они позволяют усмирять бушующие потоки воды — те, что ежегодно вызывают наводнения, угрожая жилым массивам.

Нацелены на успех

— Генеральный директор будет к десяти — сейчас объезжает объекты,— вежливо объяснил охранник.

— На самом деле это мы на полчаса приехали раньше,— извинились мы.

Но на территорию нас пропустили только после просмотра документов. Первое, что удивило,— чистота и ухоженность просторных площадей под открытым небом. Порадовали глаз клумбы с цветущими розами и ивы, укрывшие густой зеленью здание конторы. И его причудливый теремкообразный фасад, украшенный срубом. Но особенно люди — доброжелательные, приветливые, не придавленные «конкурентностью» — показатель здоровой атмосферы в коллективе…

Ровно к назначенному часу подъехал генеральный. Энергичный, деловой, несловоохотливый — таким и представлялся нам руководитель новой формации. Однако особенно приятно было то, что 39-летний Максим Мамардашвили оказался профессионалом. В 2002 году он окончил Краснодарский политехнический институт по специальности «строительство автодорог и аэродромов». Учился у таких асов, как профессора К. А. Дараган и К. В. Москвич. На последнем курсе уже работал мастером в Каневском ДРСУ и параллельно по ночам писал диплом на основе работ по участку автомобильной дороги Темрюк — Краснодар — Кропоткин. Защитился на отлично. Сразу пригласили мастером в Каневское ДРСУ, затем в Красноармейское ДРСУ. Далее работал прорабом в Анапском ДРСУ «Вираж» на объекте «Троицкая — Федоровская».

— Сроки были нереальные: в четыре утра вставали и допоздна пять месяцев, как рабы на галерах, работали и днем и ночью, но объект вытянули,— воспоминает Максим Сергеевич. И на предолимпийских объектах работал, и в Ростовской области железную дорогу строил…

Лабинское ДРСУ Максим Мамардашвили возглавил в конце февраля прошлого года. Новый молодой руководитель очень быстро убедил коллектив своей работоспособностью, грамотной организацией работы и внимательным отношением к людям. Шашкой не махал, держал совет с прорабами, мастерами, главными специалистами, не медлил с выводами и во всем требовал качественной работы, подавая собственный пример.

— Без этого сегодня невозможно рассчитывать на серьезные объекты,— объяснял позицию Максим Сергеевич. — Сейчас новое руководство в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, в ГКУ КК «Краснодаравтодор» — все опытные производственники, очень жестко следит за качеством выполнения работ. Там прекрасно знают, как требовать и что требовать. Слабинку не дают. И мы понимаем, что так и надо работать. Могу сказать за себя, что, когда к нам приезжают из «Автодора» контролирующие органы, я доволен, честное слово. Потому что свежий взгляд коллег, их подсказка, совет только помогают нам сделать объект лучше. Мы не относимся к проверяющим как к кампании по запугиванию. Прошли эти времена.

В его кабинете на видном месте грамоты и благодарности. От партнеров — за хорошую работу. За командную победу Лабинского ДРСУ в недавнем конкурсе «Лучший по профессии» среди всех дорожных организаций края! За участие в Спартакиаде Союза дорожников Кубани «Движение

вперед!» в конце марта 2018-го. За второе место в отраслевом футбольном турнире — тоже в этом году.

— Все наши победы и трудовые успехи посвящаем юбилею предприятия,— обращает внимание Максим Мамардашвили.

Так поступают профессионалы

Человек он чересчур ответственный, и это создает ему определенные сложности. Зная настоящую цену труду дорожников, он особенно уважителен к сотрудникам — независимо от должностей. Непримиримый к несправедливости, не желающий прогибаться, он выстраивает взаимоотношения с окружающими исходя из фактов, а не из рассказов. В общем, он конкретный. Поэтому задачу, поставленную перед ним Министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края,— придать импульс работе Лабинского ДРСУ Мамардашвили видит в постоянном и желательно последовательном выполнении работ на более сложных объектах, в обеспечении предприятия современной техникой, в создании для сотрудников лучших условий работы. И реализует все это вместе с коллективом.

О своем профессиональном выборе никогда не пожалел:

— Эта работа по мне: непростая, но конкретная, когда имеешь возможность увидеть плоды своего труда и понять, чего стоишь как профессионал, как человек, как отец двоих сыновей. Сегодня мы наращиваем дорожное производство, поскольку хорошие дороги дают развитие экономике, способствуют росту инвестиций, тому же увеличению потока туристов.

Я никогда ни перед кем не пытаюсь показываться лучше — я просто стараюсь, чтобы коллектив предприятия был заинтересован в качественном выполнении своей работы — каждый на своем месте, как звенья одной цепи. Это и дает результативность — проверено опытом!

— Вы легкий на подъем?

— А вы думаете, сегодня можно по-другому, если, конечно, стремишься, чтобы предприятие успешно работало?! Поэтому, я думаю, сотрудникам работать легко с точки зрения нормальной деловой обстановки. Текучести у нас нет. Ушли те, кто хотели, их немного. Практически все остались. Я доволен коллективом. Я просто вижу, что люди идут на работу с желанием, с охотой,— значит, все поставленные цели мы сможем выполнить...

Сегодня по договору с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Лабинское ДРСУ обслуживает более 700 км дорог общего пользования с учетом 39 мостов — в Курганинском, Лабинском и Отрадненском районах. Наряду с традиционным содержанием дорог и сооружений на них с прошлого года предприятие выполняет новые для себя направления работы — реконструкцию, а по факту строительство более мощных водопропускных труб, встроенных прямо под дорожным полотном. Они позволяют усмирять бушующие потоки воды — те, что ежегодно вызывают наводнения и заливают жилые массивы.

В настоящее время Лабинским ДРСУ выполняются: ремонт дороги Усть-Лабинск — Лабинск — станица Упорная, ремонт дороги Армавир — Курганинск в Курганинском районе и капитальный ремонт дорожного полотна дороги ст. Ярославская — с. Унароково в Мостовском районе.

— В прошлом году мы работали на реконструкции участка дороги при подъезде к поселку Красному,— дополнил Максим Мамардашвили. — Раньше у ДРСУ таких объектов не было. Были отвлеченные ремонты, выполнение в год составляло порядка 320—350 млн рублей. В прошлом году освоение средств составило около 450 млн рублей. А на этот год планируем освоить 500—600 млн. В сентябре предполагаем приступить еще к нескольким объектам, но пока не будем забегать вперед…

И числом, и мастерством, и сплоченностью!

Пока генеральный директор проводил производственное совещание, мы пошли в подразделения знакомиться с людьми. Хотелось узнать их настрой, как говорится, без посредников.

Вот что рассказала техник по учету материалов, активный член профкома Зоя Кравченко, она работает в ДРСУ семь лет, родом из Лабинска:

— Это лучшая организация из тех, где мне пришлось работать. Имею в виду отношение к людям. И раньше, и сейчас руководителей отличала забота о работниках. Когда пришел Максим Сергеевич, мы, конечно, сначала заволновались. Но сегодня могу сказать, что наш руководитель — настоящий профессионал, который хорошо понимает, что надо людям, всегда становится на сторону

рабочих, защищает их интересы. Вот выехал на стационарный объект, где люди асфальт укладывали. Уже в мае стояла жара, и когда он увидел, что питьевую воду рабочие берут с собой и к обеду она становится чаем, то распорядился обеспечить их холодной минеральной водой в течение всего рабочего дня за счет предприятия. Здесь в конторе с его приходом появилась горячая вода. В кабинетах для прорабов, механиков, диспетчера, медика, лаборантов был сделан ремонт, установлена новая мебель. И спецодежда, которая выдается сегодня работникам, а это недешевая составляющая рабочего процесса, включающая сапоги, ботинки, полукомбинезоны, зимние костюмы, кепки и т. д., вся отличного качества, из натуральных тканей, не какая-то второсортная. К Максиму Сергеевичу мы приходим с любыми вопросами. В ответ: «Что от меня требуется? Озвучьте, просчитайте…» Люди получают премии к праздничным датам и материальную помощь не только по линии профсоюза, но и от предприятия — при рождении детей, юбилеях, смерти сотрудников или их близких. И недельный отдых у моря всей семьей ДРСУ обеспечивает каждому сотруднику в хороших номерах на базе под Дивноморском — все это бесплатно. С особой активностью наш коллектив стал участвовать в конкурсах и спартакиадах. Конечно, всех окрылила недавняя победа нашей команды в отраслевом конкурсе дорожников «Лучший по профессии». Особенно отличились наш геодезист Евгений Евгеньевич Егоров и машинист автогрейдера Сергей Георгиевич Селезнев. И, конечно, люди довольны тем, что предприятие постоянно обеспечено объемами работ — такой деловой настрой сплачивает и делает нас сильнее и увереннее.

Дальше мы отправились в ремонтно-механические мастерские. Главный механик Александр Армянинов сокрушался, что его не предупредили и он не подготовился, что говорить. «А вы просто отвечайте на вопросы и расскажите, что представляет собой ваш парк техники, в чем заключается ремонт?…» — успокоили человека, для которого легче делать дело, чем рассказывать. На самом деле Александр Ефимович в Лабинском ДРСУ работает не так давно, но опыт работы в дорожной отрасли имеет достаточный — около пятнадцати лет.

— Когда пришел в прошлом году,— рассказывает он,— парк техники был настолько мал, что выполнять плановые работы мы не имели возможности. Сразу занялись этим вопросом, в лизинг и на собственные средства закупили тридцать единиц максимально необходимой техники. Брали только хорошую импортную и надежные советские самосвалы — КАМАЗы. Они были бэушные, но в этих ремонтных мастерских мы их восстановили до рабочей кондиции, так что проблем нет. Зимой не хватало комбинированных машин со снегоуборочным оборудованием — зимы здесь снежные, так наши специалисты переоборудовали самосвалы под снегоуборочную технику, и мы справились. Конечно, в этом заслуга прежде всего водителей, слесарей, механиков, диспетчеров. Они у нас не просто знают дело, но и дорожат работой. Есть такие, кто очень давно трудится. Вот пойдемте в токарный цех, познакомлю вас с Александром Борисовичем Яковчуком. Он токарь с 52-летним стажем! Токарно-винторезные станки, на которых он работает, уже не выпускаются, зато служат верой и правдой в ситуациях, когда требуется ручная работа для ремонта оборудования и техники.

— Ничего лучшего наши конструкторы не придумали, кроме станков с числовым программным управлением. Но там специалист не токарь, а оператор, который выполняет заданную программу. А в моем случае работают голова и руки — никогда не подводят,— с улыбкой говорит мастер. — Вот этот станок, за которым я сейчас работаю, 1979 года, а рядом — практически музейный экспонат — 1956 года выпуска для проточки спецтехники, колес, расточки колодок. И он постоянно востребован в ремонтных работах. Очень интересная специальность — токарь, я готов обучать молодых. Надо знать производство, чтобы быть мыслящим работником, а не роботом. Нас так учили…

— В наших ремонтно-механических мастерских,— продолжил Александр Армянинов,— наряду с токарным цехом есть сварочный и электроцех. Здесь в большом помещении есть сверлильный станок, гидравлический пресс, оборудование для вулканизации. Сейчас выполняет ремонтные работы бригада моторного цеха — моторист А. Г. Реута, электрик автотранспорта С. А. Логвиненко и водитель КАМАЗа самосвала Д. В. Ткачев.

Только вперед!

Производственное совещание было окончено, и вместе с генеральным директором М. С. Мамардашвили и главным инженером, тоже опытным дорожником Е. Н. Лях мы отправились на объект в Мостовском районе — капитальный ремонт дороги станица Ярославская — село Унароково с реконструкцией трубы.

— Сейчас увидите ту самую новую водопропускную трубу со значительно увеличенными размерами, которая снимает проблему затопления, в том числе и жилого массива в этом районе,— по дороге рассказывали Максим Сергеевич и Евгений Николаевич. — Мы в итоге сдаем объект практически в срок. Разбирали старую трубу в непростых погодных условиях, но работали максимально слаженно. Огромное сооружение, большой объем бетона, люди работали по колено в воде, чтобы создать двухметровые подводные стенобиты. И хотя мы ее постоянно откачивали, однако грунтовые воды не давали покоя. И второе, что хотел бы отметить: специалистов, которые могут заниматься именно монолитом трубы, сделать опалубку, как требуется, единицы. У нас звено бетонщиков владеет этим мастерством. Кстати, подобную работу с реконструкцией водопропускной трубы наши профессионалы вместе с подсобными рабочими выполняют и на хуторе Сладком на автодороге Усть-Лабинск — Лабинск — станица Упорная.

— Объекты эти, на самом деле, трудоемкие и ответственные, но они интересны своей сложностью и нетрадиционностью,— объяснил Максим Сергеевич.

И в этом отсутствии логики, возможно, и состоит профессиональное отношение к делу.

— Но вот мы и приехали,— сообщил генеральный. — Знакомьтесь: Юрий Михайлович Кравцов, руководит работами на объекте.

— А что рассказывать? — развел руками прораб. — Смотрите, все уже практически готово. Вот труба — центральное строение — уже завершена. Ее высота — три метра, ширина — шесть метров. Сейчас заканчиваем планировку откосов землей. Потом посеем траву. Видите, где чернозем, там сейчас этот растительный грунт «натягивается» на откосы для того, чтобы создать озеленение: в этом случае земельное полотно становится более прочным — не будет размыва. А главное — теперь здесь не будет наводнений! Представляете, как счастливы сейчас эти люди, рядом живущие — они же постоянно жили в страхе… — искренне порадовался за жителей Юрий Михайлович и продолжил рассказ о работающих на объекте. — На экскаваторе «Катерпиллер» работает А. В. Ивачев — опытный дорожник, дальше вы видите машиниста погрузчика экскаватора, который занимается погрузкой автосамосвалов — это С. А. Хорошев, давно работает в нашем ДРСУ. Вот бригада рабочих, которые заняты наведением порядка. На автогрейдере делает планировку откосов Р. С. Вашкевич. Где откосы более крутые, там занят экскаватор, где пологие, справляется автогрейдер,— объяснял профессиональные тонкости Юрий Михайлович.

Солнце палило нещадно, но дорожники словно не замечали жары. Как военным, им не привыкать к трудностям — они с ними сосуществуют ежедневно. Посмотрев на все это, оценив условия работы, размеры построенного и пользу от результата, только и захотелось сказать всем этим скромным трудягам: «Молодцы, мужики! Какую проблему решили!»

Ну а дальше наш путь лежал в Курганинск, на новый асфальтобетонный завод. Двадцать минут — и мы на ул. Строителей, 5. Перед нами горы материалов для приготовления асфальтобетонных смесей. Справа — новенький аккуратненький красавец завод.

— Вы не смотрите, что он такой миниатюрный, на самом деле этот АБЗ, отлично сделанный краснодарской фирмой «Екатеринодар-Строй», будет производить не 30—40 тонн асфальтобетона в час, как старый, отживший свой век, а около 100 тонн,— с гордостью представлял новшество мастер АБЗ Алексей Писаренко. — И завод здесь новый, и бункеры приемочные в расчете на новые технологии смесей с любыми добавками. Предусмотрено и разделение на четыре фракции согласно сегодняшним требованиям. Все сделано для получения качественного асфальта.

Потом все вместе обсуждали планы реконструкции старых объектов на этом участке ДРСУ.

— После ввода в строй АБЗ, а это произойдет через неделю, начнем приводить в порядок вот эту лабораторию,— озвучивал планы на ближайшее будущее генеральный директор. — Будем оснащать ее новыми приборами, потому что требования все жестче и жестче и, если хочешь быть конкурентоспособным, надо идти вперед.

Чего и хочется пожелать коллективу Лабинского ДРСУ, которому в этом году предстоят юбилейные торжества!

Елена НАЗАРОВА

Максим СОКОЛОВ

На фото (справа налево): генеральный директор М. С. Мамардашвили, руководитель работ на объекте Ю. М. Кравцов и главный инженер Е. Н. Лях на участке дороги ст.

Ярославская — с. Унароково в Мостовском районе — капитальный ремонт с реконструкцией водопропускной трубы через своенравную реку Чехрак практически завершен.