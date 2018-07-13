Как «Импульс» обманутым пайщикам помог

«Кубань сегодня» уже писала о том, как градообразующее предприятие — ООО «Импульс» Кущевского района, входящее в концерн «Покровский», первым в районе в эту страду (и одним из первых в регионе) взялось погасить обязательства перед пайщиками АО «Маяк» — компании, активы которой были захвачены «Агрокомплексом Кущевский» бизнес-партнера «Цапков» Федора Стрельцова. Как в считанные дни «Импульс» завоевал доверие и благодарность обманутых пайщиков, узнали журналисты нашей газеты.

Немного предыстории

После развала местного колхоза жители станицы Кущевской, окрестных сел и хуторов получили участки общедолевой собственности. Сначала поля у них арендовала принадлежавшая Цапкам компания «Артекс-Агро». После их ареста в 2011 году право аренды перешло к АО «Маяк», но столь лакомые земли, вероятно, приглянулись Федору Стрельцову, бывшему компаньону «Цапков» по прозвищу Федя Обнал. Был предпринят вывод активов АО «Маяк» стоимостью около 500 млн рублей в интересах принадлежавшего Стрельцову ООО «Агрокомплекс Кущевский», после чего АО «Маяк» оказалось под банкротством. Естественно, что всё это время пайщики АО «Маяк» не получали положенной им арендной платы.

Помимо многочисленных разбирательств по гражданским делам в суде обстоятельствами рейдерского захвата имущества АО «Маяк» всё это время занимались следственные органы. Еще в прошлом году под следствие и арест попали и «соратники» Феди Обнала: бывший генеральный директор АО «Маяк» Виталий Кошенок, бывший генеральный директор ООО «Агрокомплекс Кущевский» Георгий Копыт, Сергей Криштопа, на которого оформлялись похищенные активы. А в апреле этого года уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество») было возбуждено и против самого Стрельцова. Два дня назад в Кущевской был задержан А. А. Антонецкий, он же двоюродный брат Феди Обнала, который предположительно скрывался на квартире у Сергея Хмельницкого, также имеющего отношение к Феде Обналу. Скрывшийся за границей Федя Обнал был объявлен в международный розыск. Также в конце мая 2018 г. Следственный отдел по Кущевскому району Следственного комитета по Краснодарскому краю объявил Стрельцова в розыск в связи с вымогательством (ч. 3 ст. 163 УК РФ), совершенным Федей Обналом в отношении Н. М. Гордика. А спустя неделю, 28.05.2018, Следственным управлением Следственного комитета по Краснодарскому краю было возбуждено еще одно уголовное дело по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») уже в отношении А. А. Антонецкого, Д. Н. Тищаева и самого Ф. Е. Стрельцова.

Несмотря на вступившие в законную силу решения суда о возврате земель АО «Маяк», ООО «Агрокомплекс Кущевский» продолжает использовать захваченные у АО «Маяк» земли и препятствует их обработке последнему. Конкурсный управляющий АО «Маяк» Хусайн Хасанов заключил договор на уборку урожая и комплекс послеуборочных работ с ООО «Импульс» — предприятием, которое также взялось погасить долги перед пайщиками и налоговую задолженность АО «Маяк». Однако стоило комбайнам ООО «Импульс» выйти в поле, как представители ООО «Агрокомплекс Кущевский» блокировали их, а в один из дней и вовсе было похищено несколько тысяч тонн зерна. Но при этом почему-то именно технику ООО «Импульс» бдительно проверяли сотрудники местного РОВД. Стоило ООО «Импульс» объявить о начале выплат пайщикам, как по району поползли слухи, что предприятие не намерено платить, а жителей подстрекали — нетрудно догадаться кто — перекрыть федеральную трассу М4 «Дон».

Знакомьтесь: предприятие-кормилец

Сжатые поля сменяют несжатые, за оком «Нивы» мелькает ток, где отгружают зерно, однако патрульные экипажи ДПС до сих пор проверяют едущую с полей технику ООО «Импульс». Уж слишком жирный кусок урожая на кону — от такого легко не отказываются, хотя убранное ООО «Импульс» зерно давно отгружено на хранение в элеватор и не может быть реализовано. Поворот на хутор Большая Лопатина, еще поворот — и начинаются поля «Импульса». Это градообразующее для Кущевского района предприятие возникло в 2001 году после развала колхозов. У него два профиля деятельности: это единственное в районе животноводческое хозяйство за четыре последних года вдвое увеличило поголовье свиней и одновременно обрабатывает 5,5 тысячи га земли — выращивает пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечник и такую трудоемкую культуру, как сахарная свекла.

В ООО «Импульс» трудится 175 сотрудников, есть свой парк техники — от легких тракторов до комбайнов. Политика компании — постоянные вложения собственных средств в развитие производства (строительство новых свиноводческих корпусов и складов), ту же технику. В прошлом году ввели в эксплуатацию еще один животноводческий корпус стоимостью около 46 млн рублей, в этом году впервые отгрузили урожай на новый склад на пять тысяч тонн стоимостью около 20 млн рублей; три новых склада уже строится, реконструируется уже пятнадцатый по счету свиноводческий комплекс. При этом за семнадцать лет деятельности «Импульса» предприятие заработало себе безупречную репутацию: никаких трений с пайщиками, ни одного судебного разбирательства.

— Почему мы решили помочь АО «Маяк» с уборкой урожая, проведением последующего полного комплекса сельскохозяйственных работ по оздоровлению земли и выплатами пайщикам? Потому что одно дело делаем: землю обрабатываем. Владелец «Агрокомплекса Кущевский» находится в международном розыске, руководство и счета компании арестованы — мы думаем, что им будет проблематично рассчитаться с пайщиками. А мы проблемы людей решаем здесь и сейчас. И для АО «Маяка», с которым мы хотим продолжать работать, наше предприятие по большому счету выступает гарантом того, что все взятые его обязательства перед пайщиками будут выполнены в полном объеме,— говорит директор ООО «Импульс» Игорь Бобрицкий.

На работу в ООО «Импульс» люди едут, а точнее, их везут вахтой со всего района, за 30—40 километров: с. Раздольное, ст. Кущевская, ст. Шкуринская, ст. Кисляковская, с. Новомихайловское. Многие трудятся на предприятии двадцать и больше лет: текучка здесь минимальна, потому что сотрудники держатся за свое место на предприятии — «белая» зарплата — в среднем 27 тысяч рублей, своя столовая с трехразовым питанием, стабильность и молодой для отрасли коллектив — начальнику животноводческого цеха сорок лет, агрономам — по 35 лет, инженерам — 30—35. Социальная ответственность для руководства ООО «Импульс» не пустой звук: помощь ветеранам войны, труда и тыла, спонсорская помощь сельским поселениям, на землях которого работает предприятие, и прочее — всем этим здесь не принято хвастаться.

Власть и бизнес сработали вместе

Кажется, что ООО «Агрокомплекс Кущевский» откровенно использовало селян, развязав против АО «Маяк» и ООО «Импульс» информационную войну. Собственников паев убеждали прекратить арендные отношения с АО «Маяк» и поддержать ООО «Агрокомплекс Кущевский», утаивая от людей сведения о возбужденных уголовных и гражданских делах, следствием которых может стать банкротство ООО «Агрокомплекс Кущевский». Отголоски тех событий еще можно найти на YouTube: в снятых на мобильный телефон роликах, где пайщицы Регина Кочян и Маргарита Рендаренко уверяют, что охрана концерна «Покровский» говорила им, что «нас всех лицом в землю уложат и вывезут в неизвестном направлении». Однако есть в Интернете и другое видео: неделю спустя Регина Кочян получает выплату по своему паю в ООО «Импульс»…

Что можно противопоставить беззаконию? Только законность. На рабочей встрече с исполняющим обязанности главы Кущевского района Ильей Гузевым и полномочным представителем губернатора Краснодарского края Вячеславом Легкодухом директор ООО «Импульс» Игорь Бобрицкий и представитель АО «Маяк» Сергей Ечкалов обсудили процедуру выплат арендной платы пайщикам АО «Маяк». Власть не отгородилась от проблемы, а сделала всё возможное, чтобы помочь агробизнесу,— так началась большая общая работа: с жителями разных населенных пунктов района на сходах и прямо в поле вместе с представителями ООО «Импульс» встречались заместитель главы администрации Кущевского района, начальник отдела сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Виктор Пикалов, глава Раздольненского сельского поселения Сергей Строкин, глава Кущевского сельского поселения Андрей Калюжный.

— Сегодня ООО «Импульс» выполняет взятые на себя обязательства перед пайщиками АО «Маяк» по выплате арендной платы в полном объеме, будь то деньги или зерно, а также выступает налоговым агентом в части уплаты налога на доходы физических лиц в связи с получением арендной платы пайщиками АО «Маяк». В свою очередь мы через глав сельских поселений своевременно уведомляем пайщиков, которые не могут приехать за выплатой в офис «Импульса», как правило, это пожилые люди и инвалиды, о том, что арендную плату можно получить и на дому,— отмечает Игорь Бобрицкий.

Среди тех, к кому сотрудники «Импульса» пришли домой, почти 80-летняя Таисия Несинова. Таисия Григорьевна плохо слышит и видит, она живет в поселке Северный Кущевского района — далеко от головного офиса ООО «Импульс», который находится на хуторе Большая Лопатина, куда, конечно, ей самой приехать за арендной платой не по силам. Ее соседка, услышав о начале выплат «Импульсом» по паям, обратилась на предприятие и договорилась о том, чтобы к бабушке приехали в один из вечеров, когда дома будет ее молодой сосед: он поможет разгрузить ту часть арендной платы, что бабушка взяла зерном для домашней живности. Потому что по договору аренды пая его собственник может получить плату не только деньгами или фуражной пшеницей, ячменем, но и кукурузой.

Почувствуйте и получите разницу

— Поначалу люди к выплатам относились настороженно и с опаской, но, видя, что их соседи получают деньги или пшеницу, успокоились и пошли к нам. Другие хозяйства в районе к выдаче компенсаций по паям еще не приступили, а мы арендную плату практически всегда выдаем в день обращения, и она, вопреки слухам, не ниже прошлогодней. А на прошлой неделе мы увеличили денежную компенсацию, подняв стоимость пшеницы за килограмм с 7,5 рубля до 8 рублей за килограмм в соответствии со среднерыночной ценой, так что люди еще и выиграют. Тех, кто уже получил плату, будем объезжать — будем им доплачивать,— продолжает Игорь Бобрицкий.

У Евгения Демченко из станицы Кущевской два полученных по наследству пая: свидетельство о наследовании он оформил, но из-за ареста некоторых земельных участков на его паи наложен запрет регистрационных действий. Как быть? Помог юрист ООО «Импульс».

— Я благодарен за помощь сотрудникам предприятия, которые решили за меня некоторые юридические тонкости. В понедельник я обратился за выплатой, а в среду ее уже получил! Хорошей «Импульсу» жатвы»,— говорит Евгений Иванович.

Демченко не единственный, кого сотрудники ООО «Импульс» избавили от бумажной волокиты.

— Даже если требуется нотариально заверить какой-либо документ, мы берем это на себя и в случае со своими пайщиками, и в случае с пайщиками АО «Маяк». Потому что политика нашего предприятия проста: пайщик всегда должен быть доволен,— добавляет Игорь Владимирович.

Кто-то из пайщиков АО «Маяк» живет в Ростове-на-Дону, кто-то — в Тамбове и даже в Москве. Все они получат выплаты на банковские карты или почтовым переводом. Однако большинство пайщиков все-таки раскидано по хуторам и поселкам Кущевского района. Чтобы им не пришлось ехать за 50—80 километров для оформления документов для получения арендной платы в главный офис на хуторе Большая Лопатина, ООО «Импульс» открыло для них дополнительные офисы в станице Кущевской, селах Степном и Раздольном.

— В селе Раздольном проживает большая доля пайщиков АО «Маяк», поскольку в свое время паи выдавались по месту нахождения полей. Чтобы ООО «Импульс» могло принять большое количество пайщиков, мы помогли предприятию с помещением в центре села — в муниципальном культурно-досуговом центре, где будут оформляться документы на получение арендной платы,— говорит глава Раздольненского сельского поселения Кущевского района Сергей Строкин.

— Выплачивать арендную плату пайщикам АО «Маяк» мы будем столько, сколько потребуется, чтобы ее получили все владельцы паев. Если люди будут идти до Нового года, значит, будем платить до Нового года. Любые версии о том, что через нас вливаются чьи-то чужие средства, абсолютно несостоятельны: ООО «Импульс» — самодостаточное и экономически стабильное предприятия, которое работает с прицелом на длительную перспективу. А значит, мы можем себе позволить выплачивать аренду пайщикам АО «Маяка» и гасить его долги перед кредиторами из собственных средств,— отмечает Игорь Бобрицкий.

Цифры и факты

— Около 1,5 тысячи га озимой пшеницы на полях АО «Маяк» убрано ООО «Импульс», приступившим к сбору урожая зерновых на своих полях: собрано 512,7 га ячменя, 302 га гороха и начата уборка озимой пшеницы на площади 2,3 тысячи га.

— С 28 июня 2018 года — первого дня выдачи арендной платы пайщикам АО «Маяк» ООО «Импульс» выплатило арендной платы пайщикам на сумму 1435000 рублей и отгрузило более 28 тонн зерна.

— До 2027 года ООО «Импульс» взяло на себя обязательства АО «Маяк» не только перед его свыше 620 пайщиками, но и перед кредиторами: предприятие уже перечислило им в счет погашения долгов АО «Маяк» 120 млн рублей.

Обратите внимание

Собственники земельных паев АО «Маяк» могут получить арендную плату и доплаты в главном офисе ООО «Импульс»: Кущевский район, хутор Большая Лопатина, тел.: (86168) 47-0-83, 47-0-60. Также документы можно оформить в дополнительных офисах:

— станица Кущевская, пер. Первомайский, 125ж, третий этаж (здание, где находится магазин «Термит»);

— село Раздольное Раздольненского сельского поселения, ул. Красная, 60 (здание культурно-досугового центра).

Как стало известно газете от представителя АО «Маяк», в отношении еще нескольких представителей «Агрокомплекса Кущевский» поданы заявления о возбуждении уголовных дел за совершенные преступления, в том числе по фактам хищения арестованного имущества на сумму 70 миллионов рублей.

Стася КУРОЧКИНА

Фото Константина СЕМЕНЦА