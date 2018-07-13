Основа кубанского качества

Качество кубанских вин сегодня серьезно выросло за последние годы. Наше вино может уверенно соперничать с французскими, итальянскими винами. Наши предприятия производят вино правильно, по передовым технологиям и исключительно из местного винограда. Какая поддержка оказывается отрасли виноградарства и виноделия со стороны властей? На сколько планируется увеличить винный экспорт в текущем году? На эти и другие вопросы в интервью нашей газете ответил заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Андрей Коробка.

— Андрей Николаевич, вина Краснодарского края штурмуют европейские рынки. На днях о поставках вина в Германию договорился один из краевых производителей — компания «Дивноморье». С чем вы связываете такой интерес к кубанским винам?

— То, что кубанскими винами сегодня активно интересуются европейцы, настоящий успех. Прежде всего это связано с его качеством: оно серьезно выросло за последние годы — наше вино может уверенно соперничать с французскими, итальянскими винами. Наши предприятия производят вино правильно, по передовым технологиям и исключительно из местного винограда. Ни о каких синтетических порошковых ингредиентах и речи быть не может.

Потребителя на международных рынках уже нашли такие кубанские винодельческие флагманы, как ЗАО «Абрау-Дюрсо», ОАО «АПФ „Фанагория”», ООО «Кубань-Вино», ООО «Союз-Вино», АО «Дивноморье». Вина этих предприятий можно встретить в Германии, Швейцарии, Японии, Китае, Израиле, в странах СНГ: Белоруссии, Украине, Казахстане, Киргизии. По нашим прогнозам, в скором времени к нашим экспортерам присоединится ООО «Саук-Дере». Уверен, европейцы распробуют его и спрос на него вырастет в разы.

Кстати, мелкие виноделы, так называемые гаражники, тоже активно стремятся выйти на большой рынок. Уже четыре кубанских фермера-винодела получили лицензии на производство и продажу вина. Они создают отличные авторские вина, заслуживающие внимание потребителя.

— На сколько планируется увеличить винный экспорт в текущем году?

— Говорить о каких-то конкретных цифрах по росту объемов экспорта сложно: они зависят от множества непрогнозируемых факторов, в том числе от валютного курса рубля. Однозначно могу сказать, что сегодня есть все предпосылки к росту объемов экспорта винодельческой продукции в 2018 году примерно на 18—20 процентов. Если говорить о возможностях наших предприятий наращивать экспортные поставки, то они есть. Как говорится, будет спрос — будет и предложение.

— Какова ситуация с импортом вина в регион из той же Старой Европы? Он вырос или, наоборот, уменьшился? Есть ли в крае тренд к сокращению винного импорта?

— Реальность такова, что импорт винодельческой продукции в последние два года растет. Это касается не только Краснодарского края, но и в целом России. Только за последние два года объем импортного вина в страну возрос на 7,7 млн дал. Причем это совершенно ординарные продукты из стран ЕС самой дешевой категории.

В 2017 году в крае доля краевых производителей на винном рынке Кубани составила по вину 72 процентов, по шампанскому — 50 процентов. Конечно, хочется, чтобы такие показатели демонстрировал общероссийский рынок.

Для этого необходимо продолжать работать над количеством и, конечно, качеством винограда и вина. К 2021 году мы планируем увеличить площадь виноградников на Кубани до 31 тыс. га, то есть ежегодно будем закладывать минимум две тыс. га молодых виноградников. В 2018 году мы прогнозируем закладку виноградников на площади 2100 га — на 33 процента больше, чем в предыдущем году. Весной этого года уже заложено 600 га винограда, а оставшаяся часть будет традиционно заложена осенью.

Всё это в перспективе даст основу для увеличения производства винограда и импульс развитию всей отрасли виноградарства, которая является основой настоящего качественного виноделия.

Помочь в реализации этих планов поможет открытый в апреле прошлого года крупнейший в России виноградный питомник агрофирмы «Южная». Сейчас его производственная мощность — около 3 млн саженцев в год, в перспективе — до 6 млн в год. В 2017 году порядка 75 процентов площадей новых виноградников было заложено саженцами этого питомника.

— Какая поддержка оказывается отрасли со стороны властей?

— В этом году из федерального и краевого бюджетов на развитие отрасли виноградарства и виноделия выделено 431,3 млн руб., в том числе из краевого бюджета — свыше 100 млн руб. Конечно, хотелось бы больше, так как отрасль требует серьезных финансовых вложений. Но и отдача от нее соответствующая: на один рубль государственной поддержки поступление налогов в краевой бюджет ежегодно составляет более десяти рублей. Это самый высокий показатель среди отраслей сельского хозяйства.

— Говоря о виноделии в Краснодарском крае, нельзя не упомянуть о винном туризме.

— Действительно, мы первые в России не только по развитию виноградарства и виноделия с точки зрения производства, но и по степени распространения винного туризма. Наши виноделы понимают, что хорошо презентовать свой продукт не менее важно, чем хорошо его делать.

В последние годы многие туристы приезжают на Кубань как раз для того, чтобы познакомиться с этой отраслью. В крае 19 винодельческих предприятий проводят экскурсии по своим виноградникам и винодельням, предлагают уникальные турпродукты. Если приехать в подходящий сезон, то можно даже поучаствовать в сборе винограда.

В 2017 году общее количество посетителей винных туров и экскурсий в Краснодарском крае составило 287,7 тыс. человек — это в 1,5 раза больше, чем два года назад. В 2018 году прогнозируется, что винодельческие предприятия края посетят минимум 300 тысяч человек.

Винный туризм играет немалую роль в популяризации кубанского виноделия, а также в повышении культуры винопития. Ведь если мы говорим о развитии отечественного виноделия, то потребитель должен уметь отличать одно вино от другого по вкусу и аромату, знать, как правильно дегустировать вино. Этому можно научиться на кубанских винодельнях.