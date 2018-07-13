Для удобства и безопасности

Руководитель Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный провел в городском пресс-центре Сочи брифинг, на котором рассказал о подготовке региона к чемпионату мира по футболу.

Подготовка к главному спортивному событию года началась с момента выбора Сочи столицей одним из городов — участников чемпионата мира по футболу. Благодаря большому количеству крупных международных событий, проходящих городе-курорте, выстраивалась и система работы объектов потребительской сферы, в том числе ориентированная на поток именно иностранных туристов.

— Были отработаны «маршруты гостеприимства» в городах, где размещаются базы команд,— отметил Роман Куринный. — Только в Сочи они проходят по 63 улицам и захватывают 380 точек общественного питания. Единовременно в них может разместиться около тридцати тысяч человек.

Во время проведения чемпионата загрузка предприятий общепита Сочи выросла на пятнадцать процентов по сравнению с летом прошлого года, и сегодня она составляет 97 процентов.

Также на брифинге руководитель Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя края рассказал о законопроекте, инициатором которого выступил департамент. Документ ограничивает розничную продажу алкоголя в крае на время проведения ЧМ-2018.

— В первую очередь закон направлен на защиту жителей и гостей региона, на повышение их безопасности во время проведения матчей чемпионата,— отметил Роман Куринный. — Поэтому была запрещена продажа алкогольной продукции в стеклянной таре на стадионе «Фишт», а также в пятисотметровой зоне вокруг него.

Аналогичные меры применялись к тренировочным площадкам в дни проведения на них тренировочных мероприятий. Для фан-зоны болельщиков данная норма действует до окончания чемпионата.

Кроме того, на брифинге обсудили и развитие придорожного сервиса в регионе. Главный критерий здесь — безопасность. На автомобильных дорогах организованы зоны отдыха и съезды для остановки, их количество регулярно увеличивается.

— Кроме того, сегодня планируем максимально приближать ставшие уже традиционными для Кубани продуктовые ярмарки к автозаправочным комплексам: это безопаснее и удобнее для посетителей,— добавил руководитель департамента.