Итоги работы на сегодняшний день

На этой неделе под председательством спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко состоялось двенадцатое пленарное заседание ЗСК. В нем приняли участие глава администрации региона Вениамин Кондратьев, сенатор Владимир Бекетов и прокурор Краснодарского края Сергей Табельский. В повестке дня заключительного перед парламентскими каникулами заседания было обозначено 57 вопросов.

На сессии Юрий Бурлачко подвел некоторые итоги первого года работы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва.

Важные цели бюджетной политики

В числе первых депутаты рассмотрели изменения в Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Как сообщил докладывавший по этому вопросу министр финансов края Сергей Максименко, доходная часть бюджета увеличена на 223 миллиона рублей, в том числе за счет поступлений транспортного налога, безвозмездных трансфертов из федеральной казны. Расходная часть бюджета увеличивается на 513,4 миллиона рублей.

Эти деньги пойдут на строительство и ремонт автодорог, обеспечение отдыха и оздоровления детей-инвалидов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, субсидии местным бюджетам на строительство спортивных сооружений и другие нужды.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя законопроект, сказал:

— Мы в очередной раз принимаем решение о дополнительном выделении средств на социальные программы, а наращивать их можем на надежной финансовой основе, увеличивая доходную часть бюджета. Резервы и возможности для этого есть. Исполнительными органами края проведена большая работа по совершенствованию бюджетной политики. Но в то же время нельзя останавливаться на достигнутом.

Позицию руководителя краевого парламента в этом вопросе на сессии поддержал губернатор:

— Отрадно, что за последние полгода мы уже в третий раз вносим изменения в бюджет, увеличивая его расходы. Это большой результат. На реконструкцию и строительство детских садов и школ в краевом бюджете на текущий год предусмотрено 5,5 миллиарда рублей. Из них только 1,5 миллиарда рублей — федеральные средства. Далеко не каждый субъект страны может выделить такую сумму. Дополнительно один миллиард рублей направлен на поддержку образования, более одного миллиарда рублей — на приобретение современного медицинского оборудования для муниципальных образований, свыше четырех миллиардов рублей — на повышение зарплаты педагогам, медикам, социальным работникам. И всё это без ущерба для принятых краевых госпрограмм.

Также парламентарии проголосовали за принятие закона «Об исполнении краевого бюджета за 2017 год». Его проект был подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, краевым законодательством в данной сфере, он прошел публичные и парламентские слушания. Как отметил министр финансов Сергей Максименко, главный результат исполнения бюджета прошлого года заключается в том, что полностью обеспечены финансовыми ресурсами все предусмотренные бюджетом расходы, проведено поэтапное повышение заработной платы отдельным категориям работников в бюджетном секторе экономики в целях реализации указа президента. Доходы бюджета в 2017 году составили 235,7 миллиарда рублей, прирост по сравнению с 2016 годом — 32,1 миллиарда рублей, расходная часть — 217 миллиардов рублей, профицит — 18,7 миллиарда рублей.

Принятие закона «Об исполнении краевого бюджета за 2017 год» прокомментировал председатель комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко:

— В прошлом году в бюджет Краснодарского края удалось привлечь достаточно весомые средства, и нужно понимать, что это результат совместной работы исполнительных органов власти края, Законодательного Собрания прежде всего по формированию благоприятного климата для развития экономики. Именно развитие экономики и дает результат в виде доходов в бюджет края. Нельзя не сказать и о большой работе, проводимой в крае ФНС, исполнительной властью по взысканию недоимок налоговых поступлений. Нам удалось их существенно снизить, и в этом году продолжаем работу по предельному сокращению недоимок. Ну а главный результат состоит в том, что мы получаем дополнительные средства на развитие прежде всего социальной сферы региона.

Давая оценку исполнению регионального бюджета прошлого года, спикер ЗСК Юрий Бурлачко остановился на вопросе налоговой недоимки в консолидированный бюджет края.

— Речь идет о значительной сумме — порядка 11 миллиардов рублей. Это серьезный резерв. Совместно нам предстоит проделать большую работу в данном направлении. Конечной нашей целью является повышение уровня и качества жизни населения, о чем в майском указе говорил президент России Владимир Владимирович Путин,— сказал Юрий Бурлачко.

Вопросы здоровья граждан в зоне особого внимания

Депутаты приняли закон «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края за 2017 год». Объем доходов краевого фонда, по словам руководителя Надежды Губриевой, в прошлом году составил 50,2 миллиарда рублей, что позволило выполнить организации все свои обязательства.

На сессии депутаты рассмотрели вопрос о состоянии здоровья населения и итоги выполнения Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в крае в 2017 году. Как рассказал министр здравоохранения края Евгений Филиппов, программа была утверждена в сумме 66,4 миллиарда рублей. За счет этих средств бесплатно оказана медицинская помощь при 32,3 миллиона случаев обращений граждан в медицинские учреждения.

Большое внимание в рамках программы уделялось укреплению материально-технической базы отрасли. В крае капитально отремонтировано 62 муниципальных объекта здравоохранения, приобретено 62 автомобиля скорой медицинской помощи. Для повышения доступности медицинской помощи в сельской местности было построено 18 новых зданий офисов врачей общей практики. Принимаемые меры позволили улучшить по сравнению с 2016 годом основные показатели здоровья населения. Край входит в десятку российских регионов, где показатели детской смертности достигли наименьших пределов. Общая смертность впервые за двадцать лет на Кубани составила 12,5 на тысячу населения, показатель снизился на 3,1 процента, удалось сохранить жизни более 1600 жителям. Основной индикатор состояния здоровья людей — средняя продолжительность жизни. В крае в 2017 году она составила 73,3 года, что лучше показателя по Российской Федерации и Южному федеральному округу.

Об охране окружающей среды и профессиональных праздниках

На сессии были приняты изменения в закон об охране окружающей среды. Как рассказал председатель комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Александр Джеус, этими поправками уточняются полномочия Законодательного Собрания и Министерства природных ресурсов Краснодарского края по вопросу создания лесопарковых зеленых поясов вокруг городских населенных пунктов края.

По мнению спикера ЗСК Юрия Бурлачко, необходимо не только максимально сохранять, но и приумножать зеленые зоны. На сегодня их в нашем регионе почти две тысячи общей площадью 4,5 тысячи гектаров. Для края с населением 5,5 миллиона это совсем немного. Принятие данного закона — очередной шаг в сторону улучшения экологии кубанских городов.

Депутаты поддержали инициативу исполнительной власти об утверждении новой праздничной даты — Дня работников многофункциональных центров. Двадцать седьмого июля данная служба отмечает свое десятилетие.

Кроме того, утверждена дата проведения краевого праздника «День урожая». Он будет отмечаться в последнюю субботу октября.

Пенсионная реформа: отзыв положительный

Парламентарии рассмотрели на сессии проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», подготовленный Правительством Российской Федерации.

Глава парламента Юрий Бурлачко напомнил, что предварительно документ обсуждали с участием широкого круга общественности, представителей партийных фракций, депутатов, профильного министерства, уполномоченных по правам человека и предпринимателей, экспертов. Кроме того, он стал предметом рассмотрения на заседании Регионального совета руководителей фракций в представительных органах муниципалитетов, а также на собрании фракции партии «Единая Россия» в ЗСК.

— Все были едины в одном: необходимость изменения пенсионного законодательства объективно существует. Мы понимаем, что это очень ответственное решение, хотя и непопулярное. Мы разделяем ответственность с федеральными органами власти, так как осознаем: если отсрочить рассмотрение данного вопроса на два-три года, то говорить о реальном повышении пенсий не представится возможным. Можно будет говорить только о сохранении существующего уровня пенсионного обеспечения,— отметил Юрий Бурлачко.

В итоге депутаты большинством голосов проголосовали за принятие документа.

Результаты весомые

Отступив от повестки дня, председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко подвел некоторые итоги законотворческой деятельности кубанских парламентариев.

С конца сентября прошлого года по июль текущего депутаты провели одиннадцать пленарных заседаний, если не считать последнюю сессию, прошедшую 12 июля. Принято 713 нормативных правовых актов: 154 краевых закона и 559 постановлений ЗСК. Комитетами кубанского парламента за этот период проведено 355 заседаний, 88 из них — выездные, в муниципалитеты. Состоялось 927 заседаний рабочих групп.

— За этими сухими и, казалось бы, абстрактными цифрами стоит конкретная работа. В части работы комитетов не хочу никого выделять. Скажу лишь, что план нормотворческой работы выполнен. Добросовестно сработали все,— подчеркнул спикер ЗСК.

По словам руководителя кубанского парламента, депутатами были инициированы поправки в федеральное законодательство. В Государственную Думу направлено три законодательные инициативы, девять обращений — в федеральные органы исполнительной власти. Предварительно эти инициативы были рассмотрены на Совете законодателей Краснодарского края, а также на конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации в Крыму. Юрий Бурлачко напомнил, что председательство в ассоциации недавно перешло Краснодарскому краю. Следующая конференция парламентариев юга России состоится в краевой столице уже осенью.

Одним из главных вопросов в законотворческой повестке парламентского года, по словам спикера ЗСК Юрия Бурлачко, был вопрос оперативного обеспечения бюджетного процесса. Закон «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» был принят в установленные сроки, с соблюдением всех положенных процедур. По мере необходимости в него вносились изменения и дополнения.

Также спикер ЗСК отметил, что законы, которые приняли кубанские парламентарии, касаются практически всех сфер жизни. Среди них законы о развитии животноводства и производства животноводческой продукции; о дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов; о развитии садоводства и огородничества; об особенностях организации автотуризма, мототуризма на маршрутах повышенной опасности на территории Краснодарского края.

В заключение своего выступления спикер кубанского парламента отметил, что добиться неплохих результатов удалось благодаря слаженной и скоординированной совместной работе всех ветвей власти.

— На мой взгляд, это показатель того, что исполнительная и представительная власти Кубани имеют общую цель, общее понимание средств, необходимых для ее достижения. Поэтому, уважаемые коллеги, давайте и дальше работать сообща над совершенствованием законодательства Краснодарского края. На сегодняшний день сделано много, но планы у нас на перспективу большие и амбициозные. В таком формате, я думаю, нет таких планов и задач, которые бы мы не реализовали,— призвал Юрий Бурлачко.

Высокую оценку работе краевого парламента дал и присутствовавший на пленарном заседании губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он поблагодарил депутатский корпус за плодотворное и конструктивное сотрудничество. Губернатор также отметил оперативность парламента при внесении изменений в краевой закон о бюджете и выделении средств гражданам пострадавших от града районов. Уже принято решение направить на эти цели 230 миллионов рублей.

— Взаимодействовать — мало, сотрудничать — мало, выстраивать отношения — мало. Всё это должно приводить к результату. Именно этого от нас с вами ждут жители края. И на сегодняшний день этот результат есть,— сказал Вениамин Кондратьев.

Несмотря на большую проделанную работу, впереди у представителей законодательной и исполнительной ветвей власти много важных задач. Так, необходимо наращивать темпы промышленного производства: это реальный и мощный резерв развития экономики Кубани.

Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА

Фото Николая ШУМАКОВА