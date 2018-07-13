Финансовая грамотность: главные принципы формирования

Современный этап развития российского финансового рынка и новых технологий диктует необходимость дальнейшего распространения знаний и умений граждан при совершении денежных операций в своей повседневной жизни. Повышение финансовой грамотности — это сфера ответственности не только государства, бизнеса, но и семьи, школы. О том, что это такое и зачем она нужна, а также о методах повышения финансовой грамотности «Кубани сегодня» рассказал министр экономики Краснодарского края Александр Руппель.

— В прошлом году была принята Национальная Стратегия повышения финансовой грамотности на 2017—2023 гг. В обосновании этого документа значится, что «уровень финансовой грамотности и в целом финансовой культуры в Российской Федерации остается пока еще достаточно низким и требует долговременной систематической и скоординированной работы всех заинтересованных сторон». А что выиграет государство от повышения финансовой грамотности населения?

— Да, стратегия принята в сентябре прошлого года и нацелена на увеличение количества финансово образованных граждан. Это первый документ подобного масштаба в сфере финансовой грамотности, который обеспечит системное партнерство между Минфином, Банком России, региональными властями и бизнес-сообществом.

Правительство не просто так отнесло вопросы повышения финграмотности россиян к стратегически важным. Ведь перспективы экономического развития государства зависят от целого набора условий: от производственных сил, качества госуправления и человеческого капитала, уровня культуры, медицины, образования, в том числе и финансовой грамотности. Чем подкованнее население в вопросах совершения элементарных финансовых операций, использования финансовых инструментов, предлагаемых проверенными банками, тем ниже популярность сомнительных микрозаймов, быстрых кредитов, тем реже случаи мошенничества со стороны недобросовестных участников финансового рынка. Практика показывает, что финансово подкованные граждане реже соглашаются на зарплату «в конвертах», демонстрируют высокую финансовую дисциплину: платят налоги и отчисления в пенсионные фонды, не допускают просрочек по кредитам.

Так, высокий уровень осведомленности жителей в области финансов способствует социальной и экономической стабильности в стране. Конечно, для государства это очень важно.

— На Кубани программа по повышению финансовой грамотности действует уже несколько лет. Насколько она отвечает федеральной стратегии, нуждается ли наша программа в корректировке?

— В крае работа по повышению финансовой грамотности ведется без малого десять лет. За это время реализовано уже четыре региональные программы с общим объемом финансирования более 42 миллионов рублей. Проведено множество информационных и образовательных мероприятий, в которых приняло участие порядка 1,5 миллиона жителей Кубани.

Кроме того, наш край в числе первых присоединился к проекту «Повышение финансовой грамотности и развитие финансового самообразования в Российской Федерации» Минфина России. В его рамках на Кубани функционирует три региональных центра финансовой грамотности, которыми подготовлено более 330 финансовых консультантов и свыше тысячи педагогов школ и ссузов, 75 преподавателей ведущих вузов края повысили квалификацию. Помимо этого мы активно вовлекаем в процесс обучения граждан финансовые институты и общественные организации.

Если рассмотреть цели и задачи, прописанные в национальной стратегии и сравнить их с теми, что поставлены и реализуются в текущей региональной программе, то они совпадают. Я полагаю, изменение краевой программы не потребуется. При ее создании мы старались работать на перспективу, ставить долгосрочные цели.

— До конца года в крае пройдет порядка трехсот мероприятий в рамках краевой программы. Что лежит в основе их планирования?

— В этом году мы уже провели и организуем еще целый ряд мероприятий по финграмотности для всех категорий граждан: квесты и деловые игры для школьников, семинары для взрослого населения, круглые столы, конференции и прочее. Все они предусмотрены в подпрограмме «Финансовое просвещение населения Краснодарского края».

Среди новых форматов работы предстоящая краевая межвузовская олимпиада по финграмотности для студентов высших и средних учебных заведений края.

Также в ближайших планах тематические летние лагерные смены. В рамках проекта Минфина федеральные эксперты разработали программы для молодежи, находящейся в летних или пришкольных лагерях. В 2017 году мы успешно апробировали разработанные методики и в этом году запланировали проведение более 80 таких мероприятий.

Еще одним масштабным событием станет празднование Всероссийского дня финансиста, которое пройдет 8 сентября в форме открытых уроков и лекций в профессиональных образовательных организациях региона. Ежегодно это мероприятие поддерживают руководители кредитных и страховых организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг и представители органов власти. В прошлом году открытая лекция для студентов КубГАУ, которую провел вице-губернатор Кубани Игорь Галась, собрала порядка трехсот студентов разных факультетов.

В конце октября состоятся мероприятия «Всероссийской недели сбережений-2018», а в ноябре — специализированная конференция для вожатых детских центров в лагере «Орленок».

— Обучение финансовой грамотности невозможно без научного обоснования и специалистов. Достаточно ли существующей методологической базы для эффективного построения общества с высокой финансовой культурой?

— Мы живем в стремительно меняющемся мире, где еще 15—20 лет назад сложно было представить, например, бесконтактную операцию с использованием мобильного телефона. Сейчас это реальность. И, без сомнений, технологии и развитие финансовых инструментов шагнут дальше, а значит, и существующей методологической базы скоро станет недостаточно. Это прогнозируемо, поэтому работа над ее совершенствованием, расширением уже идет.

Так, в рамках проекта Минфина России с 2014 года разрабатывались учебники по финансовой грамотности для школьников. В 2015 году прошла их апробация, в которой приняли участие одиннадцать школ края в Краснодаре и Усть-Лабинске. Сегодня эти учебники доработаны и начат процесс тиражирования, по стране будет выпущено порядка десяти миллионов учебных пособий. В новом учебном году они поступят и в школы Краснодарского края. Эти учебно-методические комплекты разработаны для разных возрастных групп: от 2-х до 11-х классов, а также учащихся ссузов. В комплект входят учебники и рабочие тетради для школьников и студентов, учебники для родителей, методические рекомендации для педагогов и учебные программы.

Мы планируем предоставить учебно-методические комплекты всем школам края. Надеемся, что преподаватели школ и ссузов, прошедшие обучение и повышение квалификации по финграмотности, примут активное участие в реализации и помогут использовать материалы на специализированных курсах.

— Только в каждой четвертой российской семье ведется письменный учет доходов и расходов, и лишь треть граждан старается финансово обеспечить свою пенсию. Какие показатели в этой части на Кубани? За десять лет активной работы по повышению финансовой грамотности на региональном уровне произошли ли заметные сдвиги в массовом сознании жителей края?

— В регионе на сегодняшний день не проводилось масштабных исследований, отражающих изменения финансового поведения граждан. Мы ориентируемся на исследования, которые делают коллеги из федерального Минфина. Но хочу сказать, что для нас главным образом важны не результаты мониторингов и опросов, бумажные отчеты, а реальные перемены в финансовом поведении людей. И они есть. Так, за последние несколько лет в крае заметно сократилось количество финансовых пирамид. Если в 2016 году была выявлена и прекращена деятельность 19 организаций, обладающих признаками пирамид, то в прошлом году их было всего восемь. Кроме того, значительно уменьшилось количество недобросовестной рекламы, обещающей быстрое обогащение граждан, и прекратились массовые протестные выступления пострадавших, что свидетельствует о сокращении числа жертв финансового мошенничества. Иными словами, жители Кубани стали более грамотно подходить к вопросу вложений и получения прибыли и реже попадаться на удочку финансовых мошенников.

Кроме того, в регионе наблюдается высокий спрос на финансовые продукты, такие как потребительский кредит и ипотека. Это значит, что люди не боятся пользоваться этими инструментами, правильно оценивают свои доходы и расходы, распределяют средства.

— Возраст экономически активного населения снижается. Например, банковские карточки, оформленные родителями для своих детей-подростков, уже стали нормой. А готовы ли 12—14-летние к правильному обращению с деньгами? Как уберечь их от неверных шагов, когда информационные технологии дают массу возможностей заработать, но в то же время помогают мошенникам выманивать у людей деньги? Этот вопрос особо актуален именно сейчас, в летние каникулы, когда у молодых людей много свободного времени и родительский контроль ослаблен.

— Вы верно отметили, что возраст финансово активного населения стремительно снижается, а основной двигатель процесса — родители. И это, я считаю, неплохо. В то же время взрослым очень важно понимать всю меру ответственности и демонстрировать финансовую дисциплину, рачительное отношение к деньгам собственным примером. Наивно думать, что достаточно научить ребенка тому, что «деньги любят счет», а самим продолжать брать в долг или пользоваться услугами микрофинансовых организаций. В этом случае, сколько бы раз родители ни говорили правильные слова, чуда не произойдет. Ребенок запоминает то, что видит каждый день, и от этого во многом зависит, как он будет распоряжаться своими финансами в будущем.

Молодое поколение вообще хорошо обучаемо. Дети и подростки активно впитывают информацию, быстро адаптируются, они позитивно настроены на получение новых практик, в том числе финансовых. Поэтому в своей работе особый упор мы делаем именно на работу с молодежью. Мы проводим различные мастер-классы, лекции и уроки, в том числе в онлайн-режиме, обучение в формате игр, викторин и так далее. Все мероприятия организованы в доступном и часто развлекательном формате, чтобы подросткам было и понятно, и интересно постигать азы финансовой науки.

В вопросе финансового просвещения именно в работе с молодежью удалось добиться особых успехов. За три года в международном рейтинге ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) российские школьники перешагнули с десятого на четвертое место, оставив позади ровесников из США, Австралии и Нидерландов. И в динамике показали лучшие результаты обучения за три года.

Кстати, обучение молодежи финансовой грамотности благотворно влияет и на родителей. Недавно представители Минфина страны провели оценку уровня финзнаний молодежи до и после организации образовательных мероприятий. Эксперты провели тестирование и детей, и их родителей. Результаты показали, что общий уровень знаний повысился у всех, включая представителей старшего поколения. Это говорит о том, что, обучая наших детей, мы вносим вклад в образовательный процесс и взрослых.

— Раз мы затронули тему обучения старшего поколения, давайте поговорим о ней подробнее. Какие знания и где могут почерпнуть люди старшего возраста?

— Мы действительно уделяем обучению взрослых, даже пожилых людей, не меньше внимания, чем молодежи. Для каждой возрастной группы разрабатываются отдельные сценарии мероприятий. Так, в этом году мы планируем провести более ста мероприятий для пенсионеров. Они пройдут на всей территории края. Кроме того, работе с этой возрастной группой особое внимание уделяет и ряд наших партнеров — финансовых организаций. Обучение людей пенсионного возраста считается наиболее сложным. И тому есть причины.

Во-первых, у пенсионеров своя ментальность: они более экономны, но и более доверчивы. А это в свою очередь приводит к тому, что люди старшего возраста чаще становятся жертвами финансовых мошенников. Во-вторых, немногие пенсионеры умеют пользовать современными финансовыми инструментами и применять технологические решения: пользоваться банкоматами, терминалами, проводить оплаты через мобильное устройство и прочее. Поэтому в обучении старшего поколения кубанцев концентрируемся в основном именно на новых технологиях в предоставлении финансовых услуг.

Беседовал Михаил МУСАЕВ