По поручению главы региона Вениамина Кондратьева первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко и вице-губернатор Алексей Копайгородский побывали в Тимашевском районе, наиболее сильно пострадавшем от недавнего разгула стихии, и оценили ход аварийно-восстановительных работ.

В станице Новокорсунской сегодня продолжается работа по замене кровли пострадавших от града домов. Меняют оконные стекла в социальных объектах. Полностью демонтирована кровля Новокорсунской участковой больницы, школы №3 и Дома культуры. Ведутся работы и в многоквартирных домах. Уже сто шесть домов полностью покрыто кровельным материалом. По словам министра ГО и ЧС Сергея Капустина, для оказания адресной помощи ветеранам, инвалидам, многодетным семьям и малоимущим привлечены бригады спасателей и волонтеры.

— Продолжайте обход каждого двора, спрашивайте, в чем люди нуждаются. Работы не должны прекращаться ни на один день, пока не будут полностью завершены,— сказал первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

По словам и. о. главы Тимашевского района Андрей Палий, в ликвидации ЧС задействованы 443 человека и 55 единиц техники. Кроме того, жителям начали выплачивать денежные компенсации. Так, по 120 тысяч рублей уже получили 128 человек, общая сумма выплат составила 13 миллионов 954 тысячи рублей.

Напомним: 30 июня от сильного града пострадали Тимашевский, Брюховецкий и Павловский районы. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева им были направлены финансовые средства в размере 230 миллионов рублей на оказание единовременной помощи. Значительную часть субсидий — более 195 миллионов рублей получил Тимашевский район.