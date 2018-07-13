Для безопасного отдыха

Вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец провел совещание оперативного штаба по мониторингу ситуации на курортах края, участие в котором приняли представители министерств и департаментов Краснодарского края, а также федеральных и региональных контролирующих и надзорных служб, ответственных за проведение летней курортной кампании. В режиме видеоконференции в совещании участвовали и представители муниципальных образований курортных территорий региона.

— С начала года наш край принял почти 5,2 миллиона туристов, что на девять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Росту туристического потока способствовал также и проходящий в крае чемпионат мира по футболу,— сказал Василий Швец.

К подготовке летнего курортного сезона этого года край подошел системно. Впервые сформирован Региональный комплексный план по подготовке и проведению летней кампании, в реализации которого задействованы федеральные службы, краевые и муниципальные власти. В региональный план вошло 93 мероприятия по 13 ключевым направлениям, основные из которых — это обеспечение безопасности отдыхающих на курортах региона.

— Безопасность отдыха в Краснодарском крае стоит на особом контроле. По поручению главы региона Вениамина Кондратьева создан оперативный штаб. Мониторинг ситуации на курортах ведется в ежедневном режиме,— подчеркнул Василий Швец.

Как рассказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди, на курортах еженедельно работают мобильные группы по мониторингу соблюдения мер по обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах и объектах курортной инфраструктуры. Кроме того, особое внимание уделяется правомерности размещения на пляжных территориях объектов торговли и общепита, аттракционов и маломерных судов, наличие медицинских специалистов и спасателей-матросов, соответствующего оборудования и оснащения для спасения и оказания первой медицинской помощи, а также деятельности гостиниц и других средств размещения для выявления так называемых черных отельеров.

— При этом мобильные группы, в которые входят представители МВД, ГИМС и Росгвардии, усилят контроль за прокатом маломерных судов и особое внимание обратят на торговлю нелегальными товарами — продуктами домашнего приготовления и суррогатным алкоголем,— добавил Христофор Константиниди.

На сегодняшний день отдыхающих принимают свыше 6200 средств размещения и восемьдесят кемпингов. Для посещения доступно 620 объектов туристического показа, из них одиннадцать открылись в этом году. Кроме того, по сравнению с прошлым годом значительно увеличилось количество пляжей, допущенных к эксплуатации.