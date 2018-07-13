Кубань рада гостям!

С начала года Краснодарский край принял почти 5,2 млн туристов. Только в мае — июне курорты приняли около 3,2 млн отдыхающих, что на тринадцать процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такие данные озвучил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди в ходе брифинга, который состоялся в городском пресс-центре ЧМ-2018 в Сочи.

— Для курортной отрасли региона завершившийся на территории Краснодарского края чемпионат мира по футболу FIFA-2018 принес прирост туристического потока и позволил заявить о себе на международной арене, в том числе благодаря средствам массовой информации,— отметил Христофор Константиниди. — Команды высоко оценили те условия, которые сегодня предлагает Краснодарский край. Очень тепло прощалась с Геленджиком команда Исландии: футболисты и тренер сборной Хеймир Хадльгримссон пообещали снова вернуться на курорты Краснодарского края — теперь уже для отдыха.

Христофор Константиниди отметил, что региональное Министерство курортов вместе с муниципалитетами и федеральными службами основательно готовили туристическую индустрию к приему команд и их фанатов. В числе новшеств — организация центра размещения болельщиков, который доказал свою эффективность, оперативно решая вопросы по расселению и организации досуга гостей города-курорта. Только за один день 7 июля на горячую линию поступило порядка трехсот обращений.

Гостям и жителям Краснодарский край предложил обширную развлекательную и познавательную программу: экскурсионные и туристские маршруты, яхтинг, дайвинг, винд- и кайтсерфинг, рафтинг и многое другое. По словам министра курортов, сегодня в крае действует около трехсот экскурсионных и туристских маршрутов, открыто почти 620 объектов турпоказа.

По данным краевого Министерства курортов, в целом за последние восемнадцать лет число отдыхающих в Краснодарском крае увеличилось почти в 3,5 раза. Согласно последним опросам, треть туристов посещают курорты Краснодарского края часто, а пятнадцать процентов — регулярно.