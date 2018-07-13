С 1 августа изменится организация дорожного движения по ул. Новокузнечной — на участке от ул. Базовской до ул. им. Леваневского. На этом участке улицы запретят остановку и стоянку транспортных средств.

— Важно отметить, что данный участок ул. Новокузнечной представляет собой гравийную дорогу с двусторонним движением. Любой припаркованный здесь автомобиль мешает проезду, что сказывается на пропускной способности улицы. Запрет на парковку здесь автомобилей улучшит пропускную способность улицы, повысится уровень безопасности дорожного движения,— сказал директор городского Департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Как отметили специалисты департамента, водителям транспортных средств нужно быть внимательными при проезде по участку ул. Новокузнечной, где начнут действовать запрещающие дорожные знаки, и четко следовать их предписаниям.

Движение транспорта по новой схеме будет организовано с 1 августа 2018 года. Новые дорожные знаки установят накануне этой даты.