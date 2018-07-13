Дорога через прошлое

…В один из солнечных майских дней от краснодарского Дома профсоюзов плавно тронулись два комфортабельных автобуса. Члены профсоюза ГУ МВД России по Краснодарскому краю, многие со своими семьями, отправились на необычную экскурсию, организованную своим председателем, подполковником внутренней службы в отставке Александром Викторовичем Дзюбой. Она посвящалась 75-летию освобождения Краснодарского края и Республики Адыгея от немецко-фашистских захватчиков и столетию со дня образования профсоюзного движения в России.

Экскурсовод Ольга Михайловна Полоус вдохновенно рассказывала об истории оккупации и освобождении Краснодара, и многие из нас по-другому восприняли современный росчерк краснодарских улиц, словно сквозь сияние дневного света проступили туманные очертания картин прошлого…

Продолжилось знакомство с трагическими и радостными событиями истории соседней Республики Адыгеи в годы Великой Отечественной войны.

Первая остановка за Майкопом — воплощение связи времен в неугасимом воплощении Подвига — стела «Вечная память павшим за Отечество» воинам печально известной 131-й Майкопской бригады, памятные камни гранита с указанием стран, где воевали и погибали россияне, выполняя служебный долг и военный приказ.

Жаркое дыхание солнца, шорох крыльев стрекоз, сияние небесной дали, едва уловимый аромат возложенных к памятнику цветов… Многие из нашей делегации были школьниками и не помнят трагедию первой чеченской кампании в «…тот страшный Новый год, когда не знала вся Европа: в Грозном уходили в небо ангелы Майкопа».

Полистаем страницы воспоминаний, уже ставших историей.

131-я отдельная мотострелковая Краснодарская Краснознаменная орденов Кутузова и Красной Звезды Кубанская казачья бригада была создана в 1992 году на базе 9-й мотострелковой Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красной Звезды дивизии имени Верховного Совета Грузинской ССР. У нее богатая военная история: 9-я стрелковая дивизия впервые была сформирована в 1918 году, ей довелось быть и пластунской, и горнострелковой дивизией, и стать мотострелковой.

Марш бригады — поэтическое свидетельство героизма и мужества ее бойцов:

…В сорок третьем, в жестоких сраженьях

Краснодар она штурмом брала,

По Кубани, от гор Адыгеи

Путь победный до Праги прошла!

Во время первой чеченской войны 1994—1995 годов бригада в начале декабря 1994-го получила приказ убыть в Чечню для проведения операции по разоружению незаконных бандформирований.

Тридцать первого декабря командиру бригады, полковнику Ивану Алексеевичу Савину, поступила неожиданная вводная задача: сводным отрядом войти в город и захватить железнодорожный вокзал. Под командованием комбрига отряд полностью выполнил боевую задачу, но был атакован крупными силами боевиков. Начался огненный кровавый ад на земле.

Долго потом обсуждалась эта военная операция в разных СМИ множеством экспертов и политологов. Не буду вслед за ними говорить о бессмысленности человеческих жертв, многие из которых были солдатиками первого года службы, не буду повторять слова боли и горечи о несогласованности действий армейских подразделений и приданных сил.

За шестьдесят страшных часов, ставших вечностью, «131-я Майкопская бригада была разбита в пух и прах. Для нас теперь одна посмертная награда: нетленной памяти огонь в живых сердцах».

Из 26 танков сожжено двадцать. Из 120 боевых машин пехоты эвакуировано только восемнадцать. Из тысячи с лишним ушедших в бой никто не смог выяснить судьбы двухсот офицеров и солдат, 74 вместе с начальником оперативного отдела попали в плен к озверевшим от крови боевикам, приняли мучительную смерть. После семерых суток в осаде на железнодорожном вокзале из бригады собрали роту…

Комбриг Иван Алексеевич Савин был со своими бойцами до смертного часа. Итог — в расстрелянной и сожженной бригаде пятерым присвоено звание Героев России, двоим из них — посмертно, и один из них — комбриг.

Об этом «эпизоде» чеченской кампании «на военных вершинах» стараются не вспоминать. В дни памяти у стелы собираются в основном те люди, которых трагедия 131-й Майкопской бригады коснулась напрямую.

Но Интернет — всероссийскую незримую площадь мнений и чувств облетели и застыли в различных блогах строки душевной боли за погибших ребят, за страну, давно потерявшие авторство. Но в них — Память…

…Спустя полвека Грозный

Стал нам Сталинградом

И захлебнулся кровью уличных боев.

На растерзание дудаевским отрядам

Россия бросила сюда своих сынов.

Горят машины, тела солдат,

К концу патроны и нет гранат.

Из окруженья нам не уйти,

И к отступленью нам нет пути…

Командующий группировкой федеральных сил в Чечне, генерал-лейтенант К. Б. Пуликовский в своих мемуарах отметил: «…Для меня особой строкой жизни являются боевые действия на Северном Кавказе и, конечно же, гибель личного состава 131-й отдельной мотострелковой бригады в новогоднюю ночь 1995 года. Личный состав бригады сумел прорвать оборону боевиков и выйти в заданный район, заняв обозначенные позиции близ железнодорожного вокзала. И не их вина, что этого не смогли сделать другие, что им в одиночку пришлось отбивать атаки превосходящих сил противника. Руководил этим неравным боем их командир — полковник Иван Алексеевич Савин, который, уже будучи тяжело раненным, не оставил своих солдат.

Смерть не разбирает рангов — она делит всех позже: на мертвых и живых. Но есть одно общее, что объединило их навсегда. Все они, как и положено русскому солдату, выполнили свой долг до конца и отстояли честь российского воинства. Это признали даже чеченцы».

Члены нашей делегации сфотографировались на память у танка, броня которого покрыта боевыми шрамами неравного боя, в минуте молчания постояли у стелы, воплотившей несбывшиеся стремления воинов, ушедших без возврата в мир иной...

Подобная память преклонения перед мемориалом погибших в локальных конфликтах приобретает сегодня звучание набата. Пока мы были в Майкопе, мир потрясла очередная трагическая новость: в Сирии погибли четыре российских военных советника…

Экскурсионные автобусы продолжили свой путь по трассе, стремительно летящей среди зелени полей к белеющим нерастаявшим снегом очертаниям горного плато Лагонаки. Нас, грустно задумавшихся после посещения мемориала, ждала Большая Азишская пещера — чудо-место для тех, кто сохранил в душе романтическое восприятие красоты окружающего мира.

Это удивительное нерукотворное явление — памятник природы находится на юге хребта Азиш-Тау Лагонакского нагорья Апшеронского района нашего края. Путь к пещере проходит по дорогам соседки Адыгеи, а вход в нее — в обрамлении вековых буков и пихт.

Оборудованные пешеходные дорожки ведут в величавые подземные залы, украшенные колоннами сталактитов и сталагмитов. Среди причудливых натеков наша фантазия позволяет разглядеть фигуры сказочных персонажей.

Эти экспозиции подсказали и названия залов: Коронный, Ракетный, Богатырский, Венчальный и Алтарь; залы «Баба-Яга», «Апостолы», «Статуя Будды» также имеют свои названия из-за замысловатых натеков на стенах.

Ну и, конечно, следуя за экскурсоводом, все по очереди подходим к Пальме Желаний. Наш Аслан уверяет, что в пещере не только происходит очищение ауры от суеты «верхнего мира», но и исполняется одно загаданное у Пальмы желание. Член нашей группы, восьмилетняя Настя, что-то тихо шепчет и чуть громче повторяет вслух: «Пожалуйста, Пальма, сделай так, чтобы никогда не было войны…»

Последний пункт экскурсионного маршрута — прославленная красотой Хаджохская теснина в поселке Каменномостском (Хаджохе) Республики Адыгея.

Согласно местной легенде, Хаджохом звали храброго джигита, спасшего земляков от злого великана Руфабго.

Сама теснина — узкий каньон меж двух высоких скал, на дне которого стремительно мчится река Белая, меняющая цвет в зависимости от осадков в горах. Ширина каньона — семь метров, глубина — около 35 метров, а общая протяженность — 400 метров.

Мы оживленно говорим о том, мол, почему до сих пор какой-нибудь голливудский или российский кинопродюсер не добрался в Хаджох, к этой захватывающей дух зрителя теснине? Какие сюжеты ждут своего часа!

Впрочем, атмосфера каньона пропитана легендами. Во времена русско-кавказской войны здесь шли ожесточенные бои, поселок Хаджох был разрушен до основания. Потом он отстраивался заново вдоль краев ущелья. С каменным выступом, названным Аминовским, связана легенда, повествующая о суровых обычаях горцев. До сих пор здесь верят, что с этого выступа наместник Мухаммед Амин в военное время сбрасывал провинившихся воинов, но, если те умудрялись спастись, даровал им жизнь.

Вдоволь налюбовавшись разливом реки Белой, вырвавшейся из теснины и энергично устремившейся к столице Адыгеи, мы отправились в обратный путь. За чертой горизонта садилось солнце, а в уютном салоне автобуса люди делились впечатлениями, которые вместил в себя всего один, но такой насыщенный событиями день, благодарили Александра Викторовича Дзюбу, своего профсоюзного лидера, за интересный выбор маршрута и четкую организацию экскурсии, в которой приняли участие многие члены профсоюзной организации главка: ветераны МВД, действующие сотрудники полиции, госслужащие, их семьи. Добавлю, что для членов профсоюза поездка была бесплатной!

Марина Александровна Павлова, Елена Анатольевна Копоть, Галина Владимировна Жалада и Галина Николаевна Зикий с воодушевлением выразили общее мнение:

— У нас получился интересный, содержательный и активный отдых, часы дружеского непринужденного общения друг с другом и природой, экскурсия запомнится надолго, и хотим пожелать Александру Викторовичу собирать нас чаще! Мы — команда!

Дорога, по которой проследовали два наших экскурсионных автобуса, стала соединением прошлого и настоящего — единственно верной дорогой, определяющей смысл жизни.

Татьяна ШИРШОВА, подполковник внутренней службы в отставке, заслуженный журналист Кубани, член профсоюза

Фотография на память. Майкоп. 2018 г. Овеянная легендами теснина Хаджоха. Фото автора.