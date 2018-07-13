Встреча ветеранов прокуратуры

Залогом успешной работы ветеранского движения является тесное взаимодействие ветеранских организаций, обмен опытом, дружеский диалог по актуальным вопросам жизни. Повышенный интерес представляет опыт работы ветеранских организаций различных регионов нашей страны.

Региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров Прокуратуры Краснодарского края, возглавляемое Е. М. Басацким, считает одним из главных направлений своей деятельности укрепление межрегиональных связей с ветеранскими организациями органов прокуратуры.

В течение двух дней, 19—20 июня этого года, названная общественная организация принимала представительную делегацию ветеранской организации Южной транспортной прокуратуры, дислоцирующейся в Ростове-на-Дону, объединяющей в своих рядах пенсионеров транспортных прокуратур Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

В число гостей во главе с председателем Совета ветеранов Южной транспортной прокуратуры А. А. Иващенко вошли представители Ставропольского края, Ростовской области, Кабардино-Балкарии, Краснодарского края, ранее работавшие в региональных подразделениях этой прокуратуры.

Делегацию ветеранов Прокуратуры Краснодарского края возглавила заместитель председателя Совета ветеранов и пенсионеров прокуратуры края В. Г. Гордиенко.

Первая встреча ветеранов состоялась 19 июня во Дворце культуры железнодорожников Краснодара. Символично, что ее открытие сопровождалось известной бардовской песней Олега Митяева «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».

В дружеской обстановке ветераны рассказали о работе своих организаций, планах на будущее, поделились опытом осуществления патриотического воспитания населения, особенно молодого поколения, обсудили вопросы оказания помощи нуждающимся пенсионерам, практику проведения памятных мероприятий, формы взаимодействия с органами прокуратуры.

Минутой молчания — под стук метронома ветераны почтили память участников Великой Отечественной войны.

Во встрече ветеранов активное участие принял краснодарский транспортный прокурор Роман Викторович Орлов, который по завершении официальной части первого дня организовал поездку членов делегаций по реке Кубани на теплоходе «Кубань». При этом, любуясь красотами природы, ветераны продолжили обмен опытом в неформальной обстановке.

На следующий день ветераны прокуратуры края приняли делегацию Южной транспортной прокуратуры в Прокуратуре Краснодарского края. При этом радушными хозяевами выступили заместитель прокурора края Валерий Валентинович Рябоконев, начальник отдела кадров Галина Анатольевна Андреянова, другие работники аппарата прокуратуры края.

Ветераны совместно с работниками прокуратуры края возложили цветы к мемориальной доске, посвященной сотрудникам прокуратуры — участникам Великой Отечественной войны. Минутой молчания почтили память героев.

Затем все участники встречи прошли в музей истории органов Прокуратуры Краснодарского края, где ознакомились с его содержательной экспозицией. Там же член Совета ветеранов прокуратуры края А. Н. Братченко рассказал гостям историю создания и деятельности органов прокуратуры края, отдал долг памяти сотрудникам прокуратуры, в том числе участникам Великой Отечественной войны, составляющим ее гордость. О современных буднях и достижениях прокуратуры края сообщила ветеранам прокурор отдела кадров А. Ю. Стряпан. В книге отзывов музея гости оставили благодарственную запись.

Далее члены делегации Южной транспортной прокуратуры были ознакомлены с условиями труда в прокуратуре края — рабочими кабинетами сотрудников, посетили зал проведения коллегий, кабинет Совета ветеранов прокуратуры края.

В память о встрече гостям были подарены книги, изданные прокуратурой края совместно с ее ветеранской организацией: «80 лет прокуратуре Краснодарского края», «295 лет. Прокуратура Кубани история и современность», «Параллели и меридианы прокурора Б. И. Рыбникова». В свою очередь гости подарили книгу «Южная транспортная прокуратура. Наш путь от источников до современности».

Итогом встречи явилось подписание соглашения о взаимном сотрудничестве между ветеранскими организациями прокуратуры края и Южной транспортной прокуратуры.

Ранее подобные соглашения были заключены ветеранской организацией прокуратуры края с аналогичными организациями Республики Адыгея, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Крым, Ростовской области, Республики Северная Осетия — Алания, города Севастополя, Свердловской области, Ставропольского края.

Учитывая большое практическое значение обмена опытом ветеранской работы, общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры края намерена и дальше активно развивать межрегиональное сотрудничество с ветеранскими организациями органов прокуратуры.

Александр БРАТЧЕНКО, ветеран Прокуратуры Краснодарского края, старший советник юстиции