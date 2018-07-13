На владельца дома архитектора Косякина могут завести уголовное дело

Наталья Костенко: Нерадивого владельца дома архитектора А.П. Косякина могут привлечь к уголовной ответственности и изъять у него памятник архитектуры

Управление госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края предъявило в краевой Арбитражный суд исковое заявление к ООО «КорИнвест», являющемуся владельцем объекта культурного наследия «Дом жилой архитектора А.П. Косякина» (1906-1910 г.г.). Такое решение было принято в конце мая на межведомственной рабочей группе при мэре Краснодара по изучению, сохранению и популяризации объектов культурного наследования, созданной по предложению активистов краснодарского краевого отделения Общероссийского народного фронта. А 13 июля, на очередном заседании рабочей группы прозвучала информация, что иск подан. Предварительное судебное заседание назначено на 31 июля текущего года.

Однако, депутат Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко одновременно просит ГУ МВД по Краснодарскому краю провести проверку на наличие в действиях руководства ООО «КорИнвест» уголовного преступления в отношении уникального памятника архитектуры.

Напомним, что при проведении в прошлом году мониторинга состояния объектов культурного наследия Краснодара активисты ОНФ и эксперты отметили, что данный памятник архитектуры, расположенный на улице Н.И.Кондратенко, 13 (бывшая Постовая), в числе других 25-ти находится практически на грани исчезновения. Наталья Костенко сообщила о тревожных итогах мониторинга губернатору края Вениамину Кондратьеву, который взял ситуацию под личный контроль и распорядился определить новые границы исторического поселения Краснодара для принятия соответствующих мер в отношении уникальных зданий (на данный момент Проект уже подготовлен специалистами и передан по инициативе активистов ОНФ в Управление госохраны края). Мэр столицы Кубани Евгений Первышов в свою очередь поддержал предложение Натальи Костенко о создании межведомственной рабочей группы при главе г. Краснодара по изучению, сохранению и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города.

На состоявшемся в конце мая текущего года первом заседании этой группы было решено принять срочные меры, направленные на приведение «Дома жилого архитектора А.П.Косякина» в надлежащее состояние – вплоть до изъятие здания у собственника, которое предусмотрено федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Известно, что в 2016 г. ООО «КорИнвест» пытался избавиться от памятника архитектуры, продав его ООО «Инвестиционная Компания «Кэпитал-Парк» в числе других малозначащих объектов. Однако Арбитражный суд по иску Управления госохраны объектов культурного наследия признал сделку недействительной и обязал покупателя вернуть «Дом жилой архитектора А.П. Косякина» прежнему владельцу, так как в договор между указанными юридическими лицами не было включено условие об обязанности нового собственника выполнить утверждённое в отношении продаваемого объекта культурного наследия охранное обязательство, что автоматически делает указанную сделку ничтожной (п. 7 ст. 48 федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). С тех пор никаких действий со стороны собственника по приведению памятника в порядок, несмотря на регулярные предписания Управления, не предпринималось. Сейчас в Октябрьском районном суде г. Краснодара рассматривается очередное дело о наложении административного штрафа на собственника в связи с неисполнением охранных обязательств.

«Мы рады, что краевое Управление госохраны памятников принимает решительные меры по изъятию многострадального дома архитектора Косякина у нерадивого собственника. Этот объект находится в критическом состоянии и требует неотложных мер по реконструкции и приведению в надлежащий вид, - говорит Наталья Костенко. - Александр Петрович Косякин сделал многое для самобытного облика Краснодара, создал великолепные архитектурные творения по всей Кубани. Им спроектированы знаковые для Краснодара здания: Мариинский институт благородных девиц, где располагается высшее военное училище им. Штеменко, Почтово-телеграфная и телефонная контора – нынешнее здание Главпочтамта Краснодарского края и др. Конечно, в память об этом заслуженном человеке мы сообща должны приложить все усилия для восстановления дома, в котором он проживал в начале XIX века. Тем более, что краснодарская общественность уже давно обращает внимание органов власти на его удручающий вид. Что касается собственника объекта, то изъятие у него здания – это не единственная из возможных мер реагирования, которую необходимо применить к нему ввиду систематического нарушения охранного законодательства. Согласно ст. 243.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия Российской Федерации, включенных в Единый государственный реестр. Я направила депутатский запрос в ГУ МВД по Краснодарскому краю с просьбой провести проверку на наличие в действиях руководства ООО «КорИнвест» уголовного преступления в отношении уникального памятника архитектуры. Эта статья предусматривает ответственность за злостное нарушение охранного законодательства - до 2 лет лишения свободы либо штраф до 1 млн рублей».