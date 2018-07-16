Горы Сочи без самостроев

Незаконный поселок сносят в горах Сочи. Сто сорок самовольных строений находятся на хребте Аишхо на особо охраняемой территории национального парка. Незаконные «дачи» сменили временные шалаши пастухов, оборудованные здесь в 60-х годах прошлого века. Проблема самоволок поднималась неоднократно. В 2013 году хозяева домов на особо охраняемых землях даже предприняли попытку оформить свои объекты официально. Тогда некое ООО «Триумф» заключило договор с прежним руководством нацпарка. Для групп туристического маршрута домики должны были стать временным приютом. Однако в конечном итоге стали постоянными строениями. Туристический маршрут "Аишхо" проложен через уникальный уголок экосистемы Западного Кавказа. Кроме того, в этих местах есть запасы питьевой воды, которая идёт в сочинские водозаборы. На данной территории подобная антропогенная нагрузка запрещена законодательством, потому что может губительно сказаться на окружающей среде. Ситуацией с возведением постоянных строений ранее заинтересовалась природоохранная прокуратура. Представители Роспироднадзора провели выездную проверку на Аишхо и выявили многочисленные нарушения. Как сообщает официальный сайт национального парка, в итоге ведомство вынесло решение о сносе.

Ирина СИЗОВА