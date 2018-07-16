Монеточка для лосося

Популярная исполнительница Монеточка выступит в горах Сочи. Она станет участницей фестиваля LiveFest Summer на курорте «Роза Хутор». В программе также заявлены Земфира, Therr Maitz, Дельфин и Pompeya. Основной концерт состоится 11 августа в 15:00 на отметке 1600 метров над уровнем моря в окружении горных вершин. Главный лозунг мероприятия — «Музыка на высоте — с природой на «Вы», поэтому артисты и гости мероприятия станут участниками различных экологических инициатив курорта «Роза Хутор». Часть средств от продажи билетов будет направлена на реализацию программы восстановления черноморского лосося – кумжи. - Помимо основного концерта звезд эстрады предусмотрена дневная программа - POLDNIK. Для нее будет создана вторая сцена, которая разместится на Ратушной площади курорта «Роза Хутор». Выступления будут проходить 11 августа с полудня. Вход на них — свободный, — отметили организаторы. На бесплатный POLDNIK гости курорта получат выступления молодых исполнителей, включая Гречку и участника третьего сезона шоу «Голос» на Первом канале Андрея Звонкого.

Ирина СИЗОВА