Кредитный неплательщик из Краснодара не смог скрыть имущество от судебных приставов. Гражданин, официально зарегистрированный в Прикубанском округе краевого центра, задолжал банку порядка 400 тысяч рублей. «Мирным путем» финансовый спор разрешить не удалось. Дело дошло до суда, а затем – и до Службы судебных приставов. И тут представители Закона почти сразу столкнулись с проблемой. Гражданин решил поиграть «в прятки». После нескольких безуспешных попыток связаться с ним в Межрайонном отделе по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП России по Краснодарскому краю было заведено разыскное дело. Судебному приставу Виктору Витлянских предстояло найти не только самого неплательщика, но и принадлежащий ему на праве собственности новенький автомобиль «Kia Ceed». Многочисленные запросы, выезды по известным адресам, опрос соседей и родственников… Особо странными Виктору показались заявления супруги должника, утверждающей, что понятия не имеет о местонахождении мужа и вообще не поддерживает с ним никаких отношений. Судебный пристав решил действовать по принципу «доверяй, но проверяй» и, как оказалось, не зря. Достаточно скоро выяснилось, что гражданка лукавила. Женщина проживает в станице Новотитаровской Динского района Краснодарского края, в 26 километрах от краевого центра. Именно по этому адресу ранним июньским утром отправились судебные приставы. И «О, чудо»! Во дворе дома женщины был обнаружен разыскиваемый автомобиль. Хозяина долго ждать не пришлось. Судебные приставы встретили его тут же, у машины. Должник вышел из дверей того самого дома, в котором, по словам жены, очень давно не появлялся. Разыскное дело окончено в связи с розыском, а должнику теперь придется переквалифицироваться в пешеходы.