В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица Краснодарской таможни за получение взятки

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего оперуполномоченного по особо важным делам оперативно-розыскного отдела Краснодарской таможни. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, в октябре 2017 года подозреваемый, осведомленный о возможном осуществлении индивидуальным предпринимателем перевозки пассажиров на междугороднем автобусе, возможно незаконно перемещенном через таможенную границу Евразийского экономического союза, сообщил последнему, что за денежное вознаграждение в сумме 70 тысяч рублей не будет проводить в отношении него оперативно-розыскных мероприятий, изымать указанное транспортное средство и привлекать к административной ответственности. Индивидуальный предприниматель согласился с предложенными условиями и двумя переводами на банковскую карту перевел подозреваемому 70 тысяч рублей, которыми последний распорядился по собственному усмотрению. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепления доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.