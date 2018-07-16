В Краснодаре задержан подозреваемый в убийстве женщины-продавца

Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю продолжается расследование уголовного дела по факту убийства 40-летней женщины, чье тело было обнаружено в помещении продуктового магазина, расположенного в цокольном этаже многоквартирного дома по улице Генерала Трошева в городе Краснодаре с множественными ножевыми ранениями. (ч.1 ст.105 УК РФ). В рамках расследования получены сведения о причастности к совершенному преступлению 18-летнего местного жителя, который был задержан. По версии следствия, вечером 1 июня 2018 года задержанный, возраст которого на момент совершения преступления составлял 17 лет, вошел в продуктовый магазин, где нанес множественные ножевые ранения 40-летней женщине, которая работала продавцом. После совершенного убийства злоумышленник похитил 20 тысяч рублей и сигареты и скрылся, а тело погибшей обнаружила ее мать. Кроме того, 9 июля 2018 года подозреваемый вместе с 17-летним другом совершил разбойное нападение на 28-летнюю продавца другого продуктового магазина по улице Чайковского, нанеся девушке несколько ударов молотком по голове. Похитив около 40 тысяч рублей и сигареты, злоумышленники скрылись. В этой связи по данному факту органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ (разбой), которое передано для дальнейшего расследования в следственный отдел по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю. Сегодня фигуранты были задержаны. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении них мер пресечения в виде заключения под стражу. Следователем совместно со следователем-криминалистом проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.