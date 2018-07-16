Студенты становятся энергетиками

Специалисты Сочинских электрических сетей компании «Кубаньэнерго» («Россети») начали цикл специальных занятий с бойцами студенческого отряда «Стремительный», проходящими на предприятии производственную практику. Опытные наставники знакомят ребят с методами технического обслуживания энергетических объектов, объясняют, как правильно оформлять документацию при прокладке новых кабельных линий к домам потребителей. - Наш отряд сформирован из числа студентов Ресурсного центра по энергетике Сочинского профессионального техникума. В течение учебного года мы изучали теоретические основы работы энергетических объектов. Сейчас все познаем на практике, и это очень интересно. Можно сказать, сейчас осваиваем будущую профессию. Кстати говоря, многие ребята уже решили связать свою жизнь с компанией «Кубаньэнерго», где все относятся к нам с большим вниманием, с большой заботой, - рассказал командир студенческого отряда «Стремительный» Петр Харченко. Летний трудовой семестр у бойцов студенческого отряда «Стремительный» продлится до середины августа.

Ирина СИЗОВА