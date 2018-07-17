Впереди — новые творческие свершения

На прошлой неделе в Краснодаре прошел традиционный сбор артистов Кубанского казачьего хора. Большая и дружная семья старейшего профессионального национального коллектива собралась вместе, чтобы подвести некоторые итоги завершившегося концертного сезона, прошедшего под знаком 80-летия маэстро Виктора Захарченко, и сверить планы накануне нового — 207-го сезона.

Художественный руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, директор Анатолий Арефьев и духовник прославленного коллектива протоиерей Андрей Кравченко поприветствовали артистов.

После чего вокалисты, танцоры и музыканты возложили цветы к горельефу кубанского просветителя Кирилла Россинского, расположенному около входа в Центральный концертный зал на Красной, 5. А почетный караул казаков хора отправился в краснодарский парк «Солнечный остров», чтобы также возложить цветы к памятному камню на Дубовой аллее, заложенной семь лет назад в честь двухсотлетия коллектива. Ритуал возложения цветов к мемориалу Кирилла Россинского — это дань памяти человеку, основавшему Войсковой певческий хор, чьи традиции по инициативе маэстро Захарченко продолжает теперь современный коллектив.

Сбор продолжился в малом зале на Красной, 5, живым исполнением хором гимна Краснодарского края «Ты, Кубань, ты наша Родина!». А затем был молебен, который провел отец Андрей. Духовник хора благословил членов творческого коллектива на новые свершения и служение искусству, приносящему мир и радость в души людей.

Вспомнить прошлый концертный сезон коллектива артистам помогли фрагменты премьерного документального фильма «Русский дух Кубанского хора», снятого во время юбилейных концертов в Государственном Кремлевском дворце, в Минске и Санкт-Петербурге. Активным участникам юбилейных концертов в честь 80-летия Виктора Захарченко Анатолий Арефьев вручил благодарственные грамоты. На сборе коллектива были представлены новички — артисты, пожелавшие связать свою судьбу со знаменитым Кубанским казачьим хором, для которых предстоящий концертный сезон первый в его составе.

Генеральный директор, художественный руководитель Кубанского казачьего хора, главный дирижер, народный артист России, дважды лауреат Государственной премии Виктор Захарченко напомнил артистам о важной миссии творческого коллектива — духовной и нравственной. О том, что своими выступлениями, концертами каждый артист творит его новейшую историю, нельзя забывать всем, кто служит сегодня в творческом коллективе.

Уже в день сбора артисты хора дали вечерний концерт в Усть-Лабинске, затем они направились в Москву. После этого в гастрольном графике хора значился сольный концерт на престижном и звездном фестивале «Славянский базар» в Витебске и участие в концерте, посвященном памяти поэта Андрея Деменьтева в Твери.

Официальный старт 207-му концертному сезону артисты дадут осенью: 29 и 30 сентября в Краснодаре, в родных стенах, пройдут концерты прославленного коллектива. Как сказал Анатолий Арефьев, творческие планы хора сверстаны на весь год и далее. Будут и зарубежные гастроли (в Греции, на Филиппинах и, возможно, в Китае), и концерты по всей России, вплоть до Владивостока. Кубанский казачий хор порадует своих поклонников и в станицах и городах Краснодарского края.

Марина ВЛАДИМИРОВА

Фото Юрия КОРЧАГИНА