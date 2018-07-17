Батарейка для природы

Около ста килограммов батареек собрали в комплексе зданий Российского международного олимпийского университета (РМОУ) в Сочи. Для реализации необычной экологической инициативы в учебном корпусе и в гостиницах, созданных компанией «Юниверсити Плаза», были установлены специальные тубы. В течение полугода использованные батарейки в них бросали не только гости отелей, но и все желающие сочинцы.

— Использованные батарейки довольно опасны для окружающей среды. Они содержат такие тяжелые металлы, как ртуть, никель, кадмий, свинец и другие. Если выбрасывать батарейки с обычным мусором, то все эти элементы попадают в почву и грунтовые воды, а значит, наносят вред экологии. К тому же срок распада батареек в природе превышает сто лет,— пояснила эколог компании «Юниверсити Плаза» Лилия Андреева.

Собранные батарейки передаются специализированной лицензированной компании бесплатно как сбор от населения, а та в свою очередь отправляет транспортную партию на переработку в Челябинск. Здесь находится единственный в нашей стране завод, который занимается переработкой использованных аккумуляторов. Такой способ позволяет не только сберечь природу, но и получить чистые металлы или их соли, графит и железо без первичных ресурсов. Прием батареек в кампусе РМОУ будет продолжаться. Кроме того, в гостиницах действует программа по раздельному сбору картона, пластика и стекла для дальнейшей переработки.

Ирина СИЗОВА