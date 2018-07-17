Энергия развития

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев вместе с председателем правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андреем Муровым и генеральным директором ООО «УК «РусЭнергоМир» Иваном Катуниным запустил новую подстанцию мощностью 220 кВ «Ново-Лабинская». Она позволит не только бесперебойно обеспечивать электроэнергией жилые дома и социальные объекты Усть-Лабинского района и соседних с ним, но и создать перерабатывающий кластер под Усть-Лабинском.

С прицелом на будущее

Проектирование «Ново-Лабинской» было завершено в январе прошлого года, в апреле началось строительство, в декабре строители завершили работы. Здания подстанции сооружены из быстровозводимых конструкций, хотя на случай чрезвычайных ситуаций, например стихийного бедствия, предусмотрено даже подземное укрытие для персонала. Внутри главного здания просторные комнаты, всё надежно, продуманно, удобно и безопасно. Сердце подстанции — автоматическое рабочее место оперативного персонала: здесь на мониторы дежурный электромонтер получает всю информацию — от температуры воздуха до температуры масла и контролирует нормальную работу оборудования благодаря установленной здесь новой (ею пока могут похвастаться немногие энергетики региона) автоматизированной системе управления технологическим процессом (АСУ ТП).

Зал, где установлена АСУ ТП, размером сделает честь конференц-залу пятизвездочного отеля. Здесь в пыле- и влагозащитных шкафах-терминалах установлены приборы, собирающие информацию о параметрах работы подстанции и сетей, а также о потреблении электроэнергии: автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии позволяет «не потерять» ни один киловатт. Всё оборудование — самое современное, на микропроцессорной базе. При этом у подстанции есть задел на будущее: ее мощности позволяют питать уже существующих и будущих потребителей, а также наращивать резерв мощности и количество потребителей, устанавливая дополнительное оборудование. Обслуживают подстанцию всего пять дежурных, работающих посменно.

— Сейчас по сети 110 кВ мы питаем станцию «Кореновская-Тяговая». Вместе с действующей линией у нас пять ячеек мощностей: два автотрансформатора мощностью 125 МВА каждый, оборудование открытых распределительных устройств 110 и 220 кВ, распредустройства 10 кВ. Они, а также устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики российского производства: они сделаны на заводах и научно-промышленных производствах в Великих Луках, Раменском, Екатеринбурге и пр. Так что, если в Усть-Лабинский район придет крупное производство, и даже не одно, мы обеспечим его энергетические потребности, а значит, и экономическое развитие территории,— говорит начальник подстанции «Ново-Лабинская» Максим Пахомов.

Инвестиции в экономику края

— Открытие подстанции «Ново-Лабинская» — знаковое событие не только для Усть-Лабинского района, но и для всего края: она позволит обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение не только жилых домов и предприятий, но и в будущем — нового создаваемого здесь перерабатывающего агро- и промышленного кластера, обеспечивая энергомощностями его нужды и в конечном счете работая на высокий экономический результат. Хочу поблагодарить руководство ПАО «ФСК „ЕЭС”» и напомнить, что еще в 2016 году мы подписали соглашение и вот сегодня открываем новую, построенную в рекордно короткие сроки подстанцию: в ее строительство, а значит, и в экономику Кубани инвестировано 1,7 млрд рублей,— отметил на церемонии пуска подстанции глава Кубани Вениамин Кондратьев, осмотрев ее вместе с первым вице-губернатором Андреем Алексеенко, вице-губернатором Анатолием Вороновским, главой Усть-Лабинского района Николаем Артющенко и др.

— Мы уделяем большое внимание развитию энергосетевой инфраструктуры Краснодарского края, инвестируя в ее энергетические объекты. В последние годы Кубань была одним из крупнейших получателей инвестиции от ФСК «ЕЭС»: за пять лет мы направили на реализацию проектов в Краснодарском крае 34 млрд рублей — ввели около 500 км линий электропередачи, 3,5 тысячи МВА трансформаторной мощности. Край развивается, поэтому и мы не стоим на месте. До 2020 года компания инвестирует в развитие энергетической инфраструктуры Кубани еще около 7 млрд рублей, что составляет больше трети нашей программы в ЮФО. И мы будем максимально стараться, чтобы обозначенные в соглашениях с администрацией Краснодарского края сроки соблюдались, а также планируем и дальше формировать свою инвестпрограмму в регионе из пожеланий краевых властей,— добавил председатель правления ПАО «ФСК „ЕЭС”» Андрей Муров.

По словам генерального директора ООО «Управляющая компания „РусЭнергоМир”» Ивана Катунина, еще год назад на месте подстанции «Ново-Лабинская» проходили коммуникации сторонних собственников: линии 110 и 220 кВт, газопровод, но, благодаря слаженным усилиям всех сторон, удалось построить подстанцию, которая отвечает всем современным техническим требованиям. Он также поблагодарил ФСК «ЕЭС» и администрацию Краснодарского края за конструктивное взаимодействие: «В этом регионе мы нашли надежных, проверенных партнеров — профессионализм, ответственность, нацеленность на результат стали неотъемлемыми слагаемыми успеха этого проекта».

На очереди столица региона

— Одна из наших задач — обеспечить безопасность и бесперебойность электроснабжения каждого района Кубани. За короткое время была спроектирована и построена современная подстанция «Ново-Лабинская», которая оснащена нашим, российским оборудованием и возведена нашими строителями-энергетиками. Что означает только одно: мы можем и умеем делать высококачественные объекты, отвечающие самым высоким тоническим требованиям и требованиям безопасности,— отмечает министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Александр Волошин.

По информации заместителя министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрея Ляшко, ПАО «ФСК „ЕЭС”» этой осенью завершит строительство еще одного крупного объекта — подстанции мощностью 220 кВ «Восточная промзона» под Краснодаром. Она обеспечит надежность электроснабжения Краснодара и возможность присоединения новых потребителей, обеспечит выдачу мощности Краснодарской ТЭЦ и присоединение новых подстанций 110 кВ «Кубаньэнерго», а также позволит реализовать проект по строительству одноименного индустриального парка в черте столицы региона.

И, конечно, подстанция «Восточная промзона», в которую ФСК «ЕЭС» инвестирует около 2,6 млрд рублей, позволит поставлять электроэнергию объектам жилой и социальной инфраструктуры на территории Краснодара. Этот проект — один из этапов долгосрочного партнерства компании и краевых властей: в 2019—2020 гг. ФСК запланирована реконструкция и техническое перевооружение подстанции 500 кВ «Тихорецкая» и строительство подстанции 110 кВ «Тихонькая» в Тихорецке трансформаторной мощностью 64 МВА с двумя линиями протяженностью 24 км каждая, а также реконструкция подстанций 220 кВ «Крыловская» и «Вышестеблиевская».

От первого лица

Глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев:

— Объем инвестиций ПАО «ФСК „ЕЭС”» в подстанцию «Ново-Лабинская» составил более 1,8 млрд рублей, и это инвестиции в экономику Кубани, поскольку подстанция позволит обеспечить энергопитание новых предприятий и перерабатывающего кластера в районе Усть-Лабинска. А значит, мы выйдем на новые экономические результаты.

Цифры и факты

— Подстанция «Ново-Лабинская» мощностью 220/110/10 кВ повысит системную надежность энергосистемы Краснодарского края, обеспечивая электроэнергией объекты Северо-Кавказской железной дороги, районную больницу, жилищную и социальную инфраструктуру, а также промышленные предприятия в Усть-Лабинском, Кореновском и Динском районах.

— На территории подстанции смонтировано оборудование открытых распределительных устройств 110 и 220 кВ. Она оснащена автоматизированными системами управления технологическими процессами и коммерческого учета электроэнергии, видеонаблюдением. Более 90 процентов оборудования подстанции «Ново-Лабинская» отечественного производства.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края