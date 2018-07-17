Конкурентная среда для развития важна

Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Игорь Галась и заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Виталий Королев в ходе заседания Совета по содействию развитию конкуренции в Краснодарском крае подписали соглашение о взаимодействии между ФАС и администрацией региона.

Эффективный механизм

— Исполнение поручений президента Российской Федерации в части реализации основных направлений государственной политики по развитию конкуренции нашло отражение в Национальном плане развития конкуренции,— сказал Игорь Галась. — Подписывая соглашение о взаимодействии с Федеральной антимонопольной службой, мы начинаем новый этап в развитии конкуренции. В нашем крае и до этого была проведена большая работа в данном направлении, но те задачи, которые ставятся в настоящее время, еще более глобальные.

Развитие конкуренции — это наиболее эффективный механизм экономического развития страны, и только в конкурентной среде рождаются инновации и новые продукты. Если такая среда не существует, то мы, следовательно, получаем застой и отставание в уровне сервиса и качестве товаров.

В нашем крае необходимо совершенствовать развитие экономики на всех товарных рынках, мы должны создать благоприятную конкурентную среду во всех отраслях экономики. В ближайшие четыре года предстоит усиленно поработать на тридцати трех из 41 товарного рынка, рекомендованных Федеральной антимонопольной службой России.

Говоря о целях и задачах государственной политики по развитию конкуренции в регионах, заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев подчеркнул, что предметом соглашения является организация взаимодействия в осуществлении мероприятий, направленных на активное содействие развитию конкуренции в Краснодарском крае. Стороны договариваются о сотрудничестве в сфере защиты конкуренции, о создании условий для эффективной работы товарных рынков, повышении уровня конкурентоспособности, уровне конкуренции в государственных и муниципальных закупках, информационной открытости в деятельности органов исполнительной власти.

Соперничество в рамках закона

— Указом президента России об основных направлениях развития конкуренции был принят Национальный план развития конкуренции. Этот документ стратегического планирования, который закрепил в себе цели государственной политики в виде экономической эффективности конкурентоспособности, а также стабильности и развития многоукладной экономики,— сказал Виталий Королев. — Ни для кого не секрет, что конкуренция является таким благом, которое ничего не стоит с точки зрения организации ее институтов, но при этом дает очень серьезный эффект для развития экономики, позволяет начать процедуру соперничества хозяйствующих субъектов на товарном рынке, обеспечить наиболее полный интерес потребителей товаров и услуг.

Конкурентная цена складывается в результате действий субъектов на рынке. И именно для того, чтобы была конкуренция, есть справедливые закупочные конкуренции, и ФАС работает над тем, чтобы не было никаких барьеров, которые могли бы повлиять на ценообразование на рынке, а также на качество услуг.

В свою очередь заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Игорь Галась отметил, что на Кубани необходимость совершенствования конкурентной среды в отраслях экономики, на всех товарных рынках не вызывает сомнений и давно не является компетенцией исключительно антимонопольного органа.

Регион в рамках внедрения стандарта развития конкуренции достиг определенных результатов. Но решение задач, поставленных в майском указе президента России, а также реализация стратегии развития региона до 2030 года невозможны без активной работы по созданию благоприятной конкурентной среды во всех отраслях экономики.

— Необходимы условия, когда нельзя нарушать антимонопольное законодательство. И такие условия должен создать каждый орган исполнительной власти,— подчеркнул Игорь Галась. — Восемьдесят — девяносто процентов нарушений антимонопольного законодательства совершается из-за его незнания, и здесь задача органов исполнительной власти — донести его до всех участников рынка. Нужно всё делать для того, чтобы ведение бизнеса для предпринимателей было комфортным. И только когда есть конкуренция, идет развитие бизнеса и экономики в целом. Считаю, что в Краснодарском крае есть все предпосылки для дальнейшего развития конкуренции в отраслях экономики.

По словам заместителя руководителя ФАС России Виталия Королева, по итогам недавнего заседания Госсовета был дан ряд поручений на федеральном уровне. Во-первых, продолжается работа по развитию стандарта конкуренции, во-вторых, будут созданы «дорожные карты» по развитию конкуренции по направлениям, по которым субъекты РФ должны развиваться. Показатели, которые закреплены в Национальном плане развития конкуренции: в ближайшее время во всех отраслях экономики необходимо обеспечить не менее трех участников рынка, один из которых будет частным.

Что касается нарушений антимонопольного законодательства, то в последнее время наблюдается их существенное снижение. Во многом это благодаря тому, что Федеральная антимонопольная служба России перешла от контроля, который реализовывался путем возбуждения дел, выдачи предписаний, а также привлечения к административной ответственности к функциям предупредительного контроля и развития конкуренции.

— Необходимо увеличить долю государственных закупок в сфере малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Их долю необходимо увеличить более чем в два раза по сравнению с прошлым годом,— выразил мнение Виталий Королев. — Конкуренция в российских регионах развивалась и раньше, многие территории продвинулись вперед в этом направлении. Краснодарский край многое сделал в рамках реализации стандартов развития конкуренции, и в настоящее время работа переходит на качественно новый уровень развития.

— Для всех очевидно, что на прогресс экономики рассчитывать не приходится, если в регионах не будет обеспечена здоровая конкуренция. Это является одним из ключевых направлений работы,— подчеркнул министр экономики Краснодарского края Александр Руппель.

Общаясь с представителями печатных и электронных средств массовой информации, заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Игорь Галась подчеркнул, что подписание Соглашения о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службы России и администрацией региона — важное событие и от того, как удастся реализовать поставленные цели, зависит реализация стратегии социально-экономического развития Кубани до 2030 года.

Многовекторная работа

— Развитие конкурентной среды — многовекторная работа. Это привлечение инвестиций для создания новых предприятий, дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса, снижение доли государственных предприятий в отдельных отраслях экономики,— уточнил Игорь Галась. — Работа очень обширная, которая в конечном итоге должна дать дополнительный толчок развитию экономики, а потребителям позволит получить более расширенный ассортимент товаров, работ и услуг по более низким ценам.

Создание конкурентной среды — работа системная, и если останавливаться на каком-то этапе, то это будет не развитием, а стагнацией. Она должна вестись каждодневно по всем товарным рынкам и направлениям, и ее результатом станет рост экономики. Необходимо достигнуть тех базовых показателей, которые определены в Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года.

В Национальном плане развития конкуренции обозначена 41 отрасль, где необходимо активно развивать конкурентную среду. Нужно выбрать тридцать три. По многим показателям наш край уже выполнил базовые показатели, которые обозначены в документе. Это говорит о том, что в Краснодарском крае достаточно развитая конкурентная среда по сравнению со средними общероссийскими показателями. Но в то же время нельзя стоять на месте, а необходимо поступательно двигаться вперед опережающими темпами и улучшать показатели.

— Мы рассчитываем, что подписание Соглашения о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой и администрацией Краснодарского края ознаменует нашу дополнительную работу по развитию конкуренции,— поделился заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев. — Это позволит, с одной стороны, обеспечить потребителей Кубани более качественными товарами, с другой — сдержать цены. Конкуренция — это такой продукт, который позволяет улучшить ситуацию для потребителей и одновременно дать стимул для создания новых производств в тех или иных отраслях экономики.

Рынки будут определены в «дорожной карте», их предстоит разработать властям Краснодарского края, по которым региональная власть собирается двигаться вперед с точки зрения развития конкуренции. На федеральном уровне выделен сорок один рынок — необходимо выбрать восемьдесят процентов из них. Другими словами, тридцать три рынка, которые нужно развивать в плане конкуренции.

В глобальном смысле по России от реализации Национального плана развития конкуренции мы рассчитываем, что произойдет существенное разгосударствление экономики, появится дополнительный стимул для развития в жилищно-коммунальном хозяйстве, здравоохранении, образовании, транспортной отрасли.

Мы считаем, что сохранение государственных высших учебных заведений — это важный фактор, но если нет альтернативы в виде негосударственных учебных заведений, то у них нет стимула оставаться такими же успешными, как раньше.

Надеемся, что реализация Национального плана развития конкуренции повлияет на жизнь людей в виде получения ими более качественных товаров и услуг по более конкурентным, то есть низким ценам.

Михаил МУСАЕВ