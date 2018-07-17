Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова провела совещание с заместителями глав муниципалитетов по социальным вопросам. Одной из тем совещания стала подготовка образовательных учреждений края к новому учебному году.

Как сообщила заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Евгения Дрозд, главам городов и районов рекомендовано обеспечить своевременную готовность школ к новому учебному году до 15 августа. Всего будет проверено около трех тысяч муниципальных и государственных организаций. Работа уже ведется в Гулькевичском районе и завершится в Краснодаре. О результатах приемки Министерство образования, науки и молодежной политики будет ежедневно информировать федеральное профильное ведомство.

Анна Минькова подчеркнула, что к подготовке школ муниципалитетам нужно подойти со всей ответственностью.

— Вы знаете, что параметры поощрения районов изменились, и сегодня мы награждаем и отмечаем тех, кто занимает высокие позиции по качеству образования. Но это не значит, что состояние материально-технической базы отходит на второй план — мы будем так же контролировать и эту тему, она чрезвычайно важна,— сказала заместитель главы края.

Среди направлений работы в рамках подготовки к новому учебному году на совещании был сделан акцент на обеспечении школ автобусами, учебниками в пределах ФГОС, на выполнении капремонтов.

— В 2018 году в школах края для стопроцентного обеспечения учебниками будет приобретено более одного миллиона 480 тысяч изданий. В настоящее время уже получено 60 процентов учебников,— проинформировала Евгения Дрозд, отметив, что в связи с ростом числа учеников и вводом в эксплуатацию новых школ с 1 сентября министерством на приобретение книг направлено дополнительно 66,7 миллиона рублей по заявкам 25 муниципалитетов.

Что касается школьных автобусов, то, по словам заместителя министра, в крае работает 973 школьных автобуса. За счет средств краевого и местных бюджетов осуществляется поэтапная замена автопарка. В 2018 году из средств краевого бюджета на эти цели предусмотрено 253 миллиона рублей. До конца августа будет приобретено 233 автобуса.

В этом году в рамках реализации госпрограммы Краснодарского края «Развитие образования» на проведение капитального ремонта спортивных залов в 35 школах распределено 124,4 миллиона рублей. В восемнадцати муниципалитетах работы ведутся и будут завершены до осени, а в четырех школах Гулькевичского, Крымского, Славянского и Темрюкского районов их будут продолжать и в учебное время в связи с поздним финансированием.

— Я понимаю, что бывают разные ситуации, но прошу, чтобы до похолодания ремонты в спортивных залах были завершены,— сказала Анна Минькова, поручив министерству образования активизировать работу для запуска программы ремонта школьных кровель, чтобы муниципалитеты уже сейчас могли направлять свои заявки.

Также на совещании говорили и об организации помощи семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. По поручению Анны Миньковой Министерство труда и социального развития региона проводит ежемесячный мониторинг сведений об оказанной главами муниципалитетов поддержке семьям и детям, находящимся в сложном положении.

Как сообщил на совещании и. о. руководителя Министерства труда и социального развития Краснодарского края Сергей Белопольский, на сегодняшний день главы помогли почти четыремстам таким семьям. Были приобретены стройматериалы, проведены ремонтные работы, погашены задолженности по оплате коммунальных услуг, закуплена бытовая техника и мебель, выплачены денежные средства, оказано содействие в прохождении дорогостоящего лечения, выданы продуктовые наборы и товары первой необходимости.

— Благодаря слаженной работе мы видим результат: на тридцать процентов снизилась численность детей, повторно помещенных в социально-реабилитационные центры. В текущем году таких детей двадцать шесть, в аналогичном периоде прошлого года был 81 ребенок,— сказал Сергей Белопольский.

Всего с начала года в социально-реабилитационные центры края попали 1333 ребенка. Сейчас в 25 центрах находятся 593 несовершеннолетних, из них восемь детей — вернувшиеся.

— Допускаю, что дети будут попадать в социально-реабилитационные центры, но не должен ни один из них по сути там жить. Когда ребенок оказывается там второй раз и более, надо серьезно ставить вопрос о лишении родительских прав, но, конечно, с учетом всех обстоятельств,— подчеркнула Анна Минькова, подчеркнув, что, только делая акцент на раннюю адресную помощь, можно обеспечить благоприятные условия для воспитания и проживания детей и предотвратить их помещение в социально-реабилитационные центры.