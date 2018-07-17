Реконструкция дорог — в приоритете

В Краснодаре под председательством заместителя руководителя региона Анатолия Вороновского прошло совещание по вопросам развития транспортной сети Кущевского района, который на прошлой неделе посетил с рабочим визитом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Участие в совещании приняли первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Андрей Коновалов, заместитель министра Андрей Белугин, руководитель регионального Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный и исполняющий обязанности главы Кущевского района Илья Гузев.

На совещании, в частности, обсудили ремонт самой протяженной в станице Кущевской улицы — Ейской. В ноябре текущего года должен завершиться первый этап реконструкции. На эти цели по краевой программе софинансирования было выделено более 28 миллионов рублей и почти 1,5 миллиона рублей муниципальных средств. Второй этап проекта стартует осенью этого года. Район подаст заявку в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, что позволит продолжить ремонт этой дороги в 2019 году на приоритетной основе и получить дополнительные средства.

— Такие проекты в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства края всегда находятся в приоритете,— отметил Анатолий Вороновский.

Также в ходе совещания обсудили передачу в краевую собственность автомобильной дороги «Подъезд к хутору Красное» в станице Кущевской, протяженность которой составляет более шести километров. Вице-губернатор подтвердил готовность Министерства транспорта и дорожного хозяйства принять дорогу на баланс, но для этого необходимо устранить ранее выявленные замечания.