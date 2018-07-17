Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин по поручению губернатора провел совещание, в ходе которого обсудили открытие в Анапе военного инновационного технополиса «Эра». В мероприятии также приняли участие руководитель Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Юрий Рысин, руководитель Департамента имущественных отношений региона Александр Шеин, глава Анапы Юрий Поляков.

Организовать работу по созданию технополиса поручил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии в сентябре прошлого года. Со своей стороны Краснодарский край оказал содействие и передал земли муниципалитета в безвозмездное пользование Министерства обороны РФ.

— Все работы необходимо завершить в срок, подготовить документы и поставить объект на кадастровый учет,— акцентировал Сергей Болдин.

Инфраструктура технополиса «Эра», расположенного на черноморском побережье на площади 17 гектаров, сочетает в себе функции научной и образовательной организации, опытного производства и тестового полигона. Это позволяет в одном месте выполнять все этапы создания образцов вооружения — от поисковых исследований до создания прототипов. Технополис вместит в себя восемнадцать специализированных комплексных лабораторий, оснащенных более 800 единицами уникального экспериментального и испытательного оборудования.