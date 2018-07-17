Правильная организация детского досуга

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова провела совещание, на котором были подведены промежуточные итоги мониторинга учреждений культуры.

Министерство культуры Краснодарского края осуществляет проверку организации культурно-досугового обслуживания детей и подростков в период летних каникул. По словам министра культуры края Виктории Лапиной, рабочая группа ведомства уже совершила выезды в девятнадцать муниципалитетов. На сегодняшний день в учреждениях культуры края работает более тысячи детских досуговых площадок. Их уже посетило в общей сложности около трехсот тысяч ребят.

— Мониторинг показал, что в большинстве поселений деятельность по организации работы досуговых площадок системно выстроена,— подчеркнула министр.

В качестве положительных примеров Виктория Лапина привела фестиваль-конкурс детских игровых программ «Веселые каникулы» в Мостовском районе, акцию «Каникулы с музеем» в Тихорецком районе, мероприятия библиотек Ленинградского района и Лазаревского центра национальных культур Сочи.

— Вместе с тем в ряде учреждений культуры были выявлены некоторые недостатки в данной работе,— добавила Виктория Лапина.

Так, в творческом объединении «Перекресток» Горячего Ключа, городском ДК Ейска, культурно-досуговых центрах станицы Васюринской и села Красносельского Динского района, клубных учреждениях Курганинского района, ДК Усть-Лабинска не организована работа досуговых площадок. В ряде учреждений культуры не соблюдался контрольно-пропускной режим, график работы был короче рекомендованного.

Анна Минькова в свою очередь поручила руководству муниципалитетов взять на личный контроль деятельность учреждений культуры по организации работы с детьми и подростками.