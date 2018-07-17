Вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец поздравил с Днем металлурга жителей города Абинска и сотрудников Абинского электрометаллургического завода.

Приветствуя всех собравшихся, он отметил, что именно Абинский электрометаллургический завод сегодня является локомотивом развития отрасли.

— Кубань развивается и меняется, как того требует время, и, конечно, во имя интересов региона и жителей. И одним из драйверов сегодня стала промышленность: мы в несколько раз опережаем общероссийские темпы роста отрасли. Завод развивается, открываются новые очереди, вы начинаете выпускать новые виды продукции. Это имеет колоссальный положительный эффект для всех жителей района, края и всей России,— подчеркнул Василий Швец.

Поздравил абинских металлургов с праздником и заместитель председателя ЗСК Николай Гриценко.

— Конечно, мы всегда были хлеборобным краем. Но пришла новая экономическая идея, результатом которой стало предприятие, отвечающее сегодня самым высоким стандартам и требованиям,— сказал он.

Особое значение металлургии не только для экономики, но для населения страны отметил и руководитель Департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов.

— Без продукции металлургических предприятий невозможно представить работу других отраслей промышленности и хозяйства, жизнь современного человека,— отметил он.

Лучшим работникам Абинского электрометаллургического завода на празднике вручили медали за вклад в развитие края, а также благодарности и почетные грамоты губернатора. По окончании официальной части празднования на площади выступили местные коллективы и группа «Иванушки International».