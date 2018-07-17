За контрафакт штраф и конфискация

Руководитель Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный рассказал о наиболее частых нарушениях в летний период на территории азово-черноморского побережья.

Так, наиболее частым является продажа контрафакта под видом алкогольной продукции. Сомнительные напитки реализуют в розлив из немаркированной упаковки большого объема. Только 12 июля сотрудники департамента в Геленджике и поселке Кабардинка изъяли 620 литров контрафактного алкоголя.

— Краснодарский край известен на весь мир качественными винами. Но благородный напиток не продается в розлив, без лицензии и по низкой цене. Мы призываем жителей и гостей региона не покупать и ни в коем случае не употреблять данную продукцию: это контрафакт. Департамент неоднократно проводил экспертизы. Исследования показали: в жидкости — спирт, вода, красители и ароматизаторы, а также повышенное содержание метанола,— сказал руководитель департамента Роман Куринный.

Владельцам кафе, индивидуальным предпринимателям и частным лицам за продажу нелегального алкоголя грозят штрафы в размере от 30 тысяч до трех миллионов рублей и выше с конфискацией продукции.

Всего с начала летнего курортного сезона из незаконного оборота сотрудниками Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя изъято более двух тысяч литров продукции. Также было выявлено 38 фактов продажи спиртного без лицензии частными лицами и ИП. Зафиксировано пятнадцать фактов реализации пива на нестационарных торговых объектах. Информация по этим фактам передана полиции.