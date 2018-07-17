Новая книга о Сочи

В издательстве «Дория» вышла в свет новая книга «Сочи». Ее подготовил к печати заслуженный журналист Кубани Игорь Сизов. Более полутора десятков лет он занимается краеведением. В новой книге статьи и цветные фотографии рассказывают не только о достопримечательностях приморского города, но и о происходивших здесь знаковых событиях – зимних Олимпийских играх 2014 года, гонках автомобилей класса «Формула-1», матчах Чемпионата мира по футболу «Россия-2018».

- По инициативе Сочинской организации Союза журналистов России в приморском городе издается множество различных путеводителей, буклетов и художественных открыток, посвященных самому популярному курорту нашей страны. Мне было приятно работать над новой книгой о городе, в котором живу с раннего детства. Надеюсь, издание станет хорошим подарком для всех россиян, которые этим летом приедут отдыхать в Сочи, - рассказал Игорь Сизов.

Арина АНТОНОВА.

На снимке: Заслуженный журналист Кубани Игорь Сизов представляет читателям новую книгу «Сочи».

Фото автора.