Наталья Костенко: вынесен приговор в отношении сотрудницы «Россельхозбанка», оформлявшей кредиты на ничего не подозревающих граждан

Отрадненский районный суд осудил на 3,5 года за мошенничество в особо крупных размерах управляющую дополнительным офисом Россельхозбанка в станице Отрадной Анну Кеташеву. 29 июня 2018 года она осуждена заключения и взята под стражу в зале суда.

Напомним, что 28 марта 2017 года в ходе личного приема граждан к депутату Госдумы РФ Наталье Костенко обратились 22 жителя Успенского района Краснодарского края, которые сообщили о фактах мошенничества со стороны сотрудников Отрадненского отделения ОАО «Россельхозбанк». Заявители утверждали, что на их имена были оформлены кредитные сделки, тогда как сами они в этих кредитных сделках не участвовали, кредитных договоров не подписывали и кредитные средства не получали. А о заключенных «с ними» договорах узнали лишь после получения судебных приказов о взыскании просроченной задолженности. Суммы кредитных сделок достигали до 1,5 млн руб.

Людям бесплатно была предоставлена необходимая правовая информация о порядке и способах защиты нарушенных прав и образцы процессуальных документов.

Для выяснения обстоятельств дела и защиты прав граждан Наталья Костенко обратилась с депутатским запросом в Генеральную Прокуратуру РФ. Также была запрошена информация из Управления МВД по Краснодарскому краю в отношении граждан, самостоятельно обратившихся в правоохранительные органы, - с просьбой дать ответ, на какой стадии находится рассмотрение их заявлений. Уже вскоре после вмешательства депутата материалы уголовного дела правоохранительные органы передали в Отрадненский районный суд, а процесс взыскания необоснованно начисленных долгов остановлен.

В ходе проведенного следствия выяснилось, что незаконные кредитные сделки совершала управляющая дополнительным офисом «Россельхозбанка» Анна Кеташева, которая оформляла банковские договора с использованием персональных данных ничего не подозревающих граждан. В общей массе она присвоила денежных средств «Россельхобанка» на девять миллионов восемьсот тысяч рублей.

Уголовное дело рассматривалось в Отрадненском районном суде более года и закончилось для обвиняемой приговором с реальным сроком заключения на 3,5 года.

«Мы рады, что справедливость восторжествовала. Надеемся, что это решение будет служить естественным ограничителем для других недобросовестных граждан, желающих обманывать кубанцев в финансовой сфере, пользуясь их экономической безграмотностью, заманивать их в денежные ловушки, из которых вырваться очень трудно, порой невозможно, - говорит депутат Госдумы РФ Наталья Костенко. – Надеюсь, банки более внимательно будет контролировать деятельность своих сотрудников, наносящих серьезный удар по репутации их структуры. Недавно по жалобам лабинчан мы занимались неким «Кэш/домом», который оставил без единственного жилья более 30 граждан, получивших у него заем. По ряду эпизодов возбуждены уголовные дела. В этих эпизодах фигурируют и сотрудники банка «Первомайский», два сотрудника которого также недавно осуждены на 8 лет за мошеннические действия. Обещаю, что мы и дальше по обращениям граждан будем заниматься разоблачением серых схем мошенников на финансовом рынке, под какой бы крышей они ни находились и какой бы «репутацией» ни прикрывались. Но и граждан призываю быть бдительными».