В Новороссийске смена адреса не уберегла трехэтажку от сноса

В Новороссийском городском отделе судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю на исполнении находится исполнительное производство о сносе самовольно возведенной постройки в виде трехэтажного капитального строения с мансардой.

Самострой был возведен местным жителем несколько лет назад в окрестностях города-героя Новороссийска – поселке Горном. Спустя какое-то время построенной без должных документов и разрешений трехэтажкой с дополнительным мансардным этажом заинтересовались представители администрации. Через суд они доказали необходимость сноса указанного строения, после чего исполнительный лист поступил в отдел судебных приставов.

На этом этапе владелец самостроя начал проявлять чудеса изобретательности. Он попытался «укрыть» от приставов дом, несколько раз поменяв в документах его адрес и кадастровый номер. Однако предпринятые усилия не принесли плодов: определением о разъяснении решения суда, разъяснено, что объект подлежит сносу, вне зависимости от смены почтового адреса.

Итогом судебной тяжбы стало признание права администрации МО г. Новороссийск осуществить снос за свой счет с последующим взысканием расходов с должника. В виду этого работниками Новороссийского отдела судебных приставов опечатано помещение, подлежащее сносу, т.е. владельцу здания запрещена эксплуатация объекта.