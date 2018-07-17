Долг погашен после ареста авто

Судебные приставы Курганинского районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю взыскали задолженность с местного жителя.

В ходе проведения исполнительных действий по проверке имущественного положения должника работники Службы прибыли к месту проживания гражданина, в станице Михайловской Курганинского района.

Должника удалось застать дома, и не только должника. В гостях у неплательщика находился его знакомый, являющийся фигурантом исполнительного производства о взыскании 30 тысяч рублей. А еще во дворе домовладения был припаркован автомобиль, принадлежащий этому самому должнику-знакомому. В отношении данного транспортного средства судебным приставом было вынесено постановление о запрете регистрационных действий. Продать автомобиль неплательщик не мог, но при этом активно пользовался им, само собой, избегая при этом встречи с судебными приставами.

С учетом этих обстоятельств представители Закона не стали медлить. Здесь же, на месте, был составлен акт описи и ареста транспортного средства, после чего автомобиль был изъят и отправлен на охраняемую стоянку.

Результат не заставил себя долго ждать. Не прошло и нескольких дней, как гражданин изыскал 30 тысяч рублей и погасил задолженность в полном объеме. Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением. В настоящий момент происходит взыскание задолженности со второго неплательщика.