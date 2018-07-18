В память о семье Николая II выпущена почтовая марка

17 июля в почтовое обращение вышла марка, посвящённая Храму-памятнику на Крови в г. Екатеринбурге.

На почтовой марке изображён Храм-памятник во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших. Он был возведен на месте дома горного инженера Николая Ипатьева, в котором содержались под арестом и в ночь с 16 на 17 июля 1918 года были расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи.

Марка размером 30х42 мм, номиналом 27 рублей выпущена тиражом 270 тыс. экземпляров. Марки поступят в продажу в отделения Почты России.

Оттиск гашения первого дня можно поставить в отделениях Почты России 101000 на Мясницкой улице, 26 в Москве и 620075 на проспекте Ленина, 39 в Екатеринбурге. Почтовые марки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.