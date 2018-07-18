Первый детский велопробег в Горячем Ключе пройдет в эту субботу

21 июля всех юных жителей и гостей курорта приглашают прокатиться по Аллее 1000 сосен.

Небольшую дистанцию (от 2-й школы до Центральной городской площади чуть больше километра) организаторы акции – молодежный отдел и городское отделение ГИБДД – выбрали не случайно. Короткий маршрут по живописной части города смогут преодолеть даже самые маленькие спортсмены. Вместе с тем, к участию в мероприятии приглашаются все желающие. В целях безопасности на всем пути следования велосипедистов будет сопровождать 2 экипажа ГИБДД.

Велопробегом акция не ограничится. Сразу по его завершении на Центральной городской площади пройдет увлекательная тематическая викторина, в ходе которой каждый сможет проверить свои знания правил дорожного движения. А самые активные и эрудированные ребята будут награждены специальными детскими водительскими удостоверениями. Старт акции – в эту субботу в 18.00 от СОШ №2. Напомним, первый велопарад в Горячем Ключе прошел 27 мая. Его участниками стали десятки жителей и гостей курорта. Вместе они преодолели по городским улицам 10-километровый маршрут.