В Новороссийске перед судом предстанет директор организации по подозрению в невыплате заработной платы

Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Эталон Строй Инвест». Он обвиняется в невыплате заработной платы подчиненному работнику (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

Установлено, что организация специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. По данным следствия, в период с января по март 2017 года директор предприятия в полном объеме не выплачивал заработную плату бухгалтеру организации. Задолженность перед сотрудником составила более 84 тысяч рублей. При этом у директора имелась возможность погашения задолженности, однако расходовались деньги на иные цели.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю