Под угрозой исправительных работ туапсинец оплатил 130-тысячный долг

40-летний житель Туапсе три года игнорировал постановление суда о наложении уголовного штрафа как основного вида наказания в размере 130 тысяч рублей.

Судебным приставом-исполнителем Туапсинского районного отдела УФССП России по Краснодарскому краю неоднократно совершались выезды по месту регистрации должника, но застать его не представлялось возможным. В результате удалось установить контактный номер гражданина и связаться по нему с должником.

Туапсинец был вызван на прием к судебному приставу-исполнителю. Когда он явился, пристав уведомил об ответственности в соответствии со статьей 32 Уголовно-исполнительного Кодекса Российской Федерации (Злостное уклонение от уплаты штрафа). Однако должник проигнорировал предупреждение, в связи с чем приставом было направлено представление в Туапсинский городской суд о замене наказания в виде уголовного штрафа на иной вид наказания – исправительные работы.

Как только должнику пришла повестка из суда о назначении судебного заседания, мужчина, дабы избежать исправительных работ, в полном объеме оплатил уголовный штраф, а также исполнительский сбор в размере более 9000 рублей.