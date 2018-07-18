«Кубаньводкомплекс» заменил водопровод в станице Ахтанизовской

Специалисты ремонтно-эксплуатационного управления «Таманский групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» 13 июля завершили замену участка водопровода диаметром 300 мм на пересечении улицы Октябрьской и переулка Северного в станице Ахтанизовской Темрюкского района. Работы выполнялись в целях улучшения качества услуг водоснабжения у более половины жителей станицы.

Решение о замене целого участка водопроводной линии было принято исходя из того, что на данном участке часто случались аварии и имелись утечки. Всего в ходе ремонтных работ было заменено 18,5 метров стальной трубы. В работе было задействовано две бригады аварийно-восстановительных работ и пять единиц спецтехники.

«Работы по прокладке водовода и переключению на новую сеть, в том числе и работы по опрессовке водовода, дезинфекции и промывке, были выполнены максимально оперативно в течение одних суток. После чего водопровод был запущен в эксплуатацию, все потребители обеспечены качественным водоснабжением. На сегодняшний день на данном участке ведутся работы по благоустройству территории – идет подготовка к прокладке асфальтового покрытия», - рассказал Андрей Горячкин, начальник РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

Также в станице Ахтанизовской бригадой производственного участка пос. Сенной на водовыделе был установлен редуктор давления диаметром 80 мм для дальнейшего качественного водоснабжения станицы Ахтанизовской.