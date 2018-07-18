«Краснодар Водоканал» продолжает реконструкцию сетей на водозаборе «Елизаветинский»

Специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжают мероприятия по реализации производственной программы. На сегодняшний день все работы по прокладке трубопровода протяженностью 150 метров диаметром 630 мм на территории водозабора «Елизаветинский» завершены, ведется подготовка к переключению новой сети.

Кроме того, выполнен монтаж затвора запорной арматуры диаметром 500 мм, который выполняет функцию подачи воды в новый трубопровод.

«Водозабор «Елизаветинский» играет важную роль в подаче воды в центральную, западную и северо-западную части Краснодара, - говорит заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. – В целях обеспечения надежной работы объекта стальные трубы заменены на новые пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет. Также в процессе реконструкции специалисты произведут замену трех затворов запорной арматуры».

На месте задействована вся необходимая спецтехника – экскаватор, аварийный автомобиль, самосвал, автокран. В целях удобств абонентов работы проводятся без отключения жителей от услуг водоснабжения.