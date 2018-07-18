Главная скачка года

14 июля на Краснодарском ипподроме состоялся один из важнейших стартов в году – Большой Краснодарский Приз ДЕРБИ!

День стал проверкой на прочность как для участников, так для организаторов и гостей. Погода сменялась от почти сорокой жары, до шквалистого ветра с ливнем и градом, а ближе к финалу вновь духота и палящее солнце. НО, скачки состоятся при любой погоде!

Вниманию специалистов и гостей было представлено 13 скачек только для лошадей английской чистокровной верховой породы с призовым фондом 5 100 000 рублей.

Открыл скаковой день Приз в честь праздника чистокровного коневодства. И первая победа дня принадлежит к/з «Прогресс». Стармастер под седлом мастера-жокея Андрея Киршина финишировал первым. Конники верят в приметы и первая победа считается магнитом побед на весь день.

Вторая скачка на Приз коннозаводчиков Кубани на дистанцию 1400м. была отмечена лучшей резвостью для доморощенных жеребцов 2-х лет на Кубанской дорожке. Воспитанник КФК «Барсук Т.Л.» т.гн. Энерджайзер Барс под седлом мастера-жокея Айдамира Шегушева финишировал с резвостью 1.27.4 опередив соперников на 7 корпусов.

Третья скачка Приз им.Фомина И.А. на дистанцию 1400м. для доморощенных лошадей Краснодарского края и Республики Адыгея 2-х лет. На старт вышли лошади первого эшелона. Первой финишировала, обойдя соперников на последних метрах рыжая Рэйзор Шарп под седлом мастера-жокея м.к. Мырзабека Каппушева. Принадлежит лошадь Бухтоярову В.П. Резвость скачки 1.28,7.

Четвертая скачка Приз Критериум начиная с 1984 г. разыгрывают на самой короткой дистанции (1000 м), существующей ныне в системе испытаний чистокровных лошадей. Этот приз из серии гандикап. Здесь встретились лошади 2-х лет и старше. Скачку выиграла гостролерша с Ростовского ипподрома кобыла Виола под седлом мастера-жокея м.к. Хамзата Улубаева. Эта, ничем не особо не проявлявшая до сегодняшнего дня кобыла не просто выиграла с места до места, а повторила лучшую резвость Краснодарского ипподрома 0.58,4. Так проехал в 2005г. жеребец Метчик к/з «Восход» под седлом Игоря Перышкова.

Пятая скачка – самый важный старт дня «БОЛЬШОЙ КРАСНОДАРСКИЙ ПРИЗ ДЕРБИ» на дистанцию 2400м или 1,5мили. Призовой фонд скачки — 1 600 000 рублей. Для селекционеров, тренеров и жокеев эта скачка, как никакая другая, проверка уровня профессионального мастерства. С приема скачку уверенно повел Бернард Барс под седлом Айдамира Шегушева, но сохранить лидерство тандему удалось только на 1600м, за 800м до финиша подъехала основная компания. Приз выиграл 100% фаворит – жеребец Гектор под седлом жокея 1-й категории Александра Иванского (младшего). Опередив соперников на 1,5 корпуса финишировал с резвостью 2.34,8. Рожден и выращен Гектор в ПКЗ «Прогресс». Доморощенный жеребец российской селекции стал НОВОЙ ЮЖНОЙ ЗВЕЗДОЙ. Стоит отметить, что это первое Дерби на счету молодого жокея Александра Иванского (мл.) и четвертое Дерби для «Прогресса», но впервые на жеребцах. Традиционно этот конный завод славен кобылами.

Шестой старт дня – Приз им.Ильенко И.М. выиграл не стареющий Эрмигудин под седлом мастера-жокея Виталия Парфута. Резвость скачки 2.38,7. Владелец лошади Каракотов М.Н. Седьмой старт дня Приз Арагвы вновь пополнил призовую копилку «Прогресса». Скачку выиграла Ортензия под седлом Александра Иванского (мл.). Резвость скачки 1.56,2. И вот долгожданный Иоркширский ОКС. Приз разыгрывается во второй раз с легкой руки и финансирования Конного Завода «Прогресс», идут споры из-за названия, но признается, что приз интересный и дающий возможность проявить себя не только доморощенным, но и импортным кобылам. Скачку выиграла с места до места 4-х летняя воспитанница ПКЗ «Прогресс» Хайприн под седлом мастера-жокея м.к. Хамзата Улубаева. Резвость скачки 2.35,6, а это лишь немногим уступает сегодняшнему Дерби.

Лошади старшего возраста боролись за приз «Министерства сельского хозяйства РФ». Дистанция 3200 м. Призовой фонд скачки 710 000 рублей. Скачку выиграл Конард Лорд под седлом своего неизменного жокея и тренера Станислава Круглыхина. Резвость скачки 3.34,1. И как бы ни трудна была победа – это победа. Конарл Лорд абсолютный рекордист по заработанным призовым суммам в России. На сегодня это почти 20 000 000 руб. Из 28 стартов на счету Конарда и Станислава 17 побед.

2018 год для Краснодарского ипподрома год возрождения стипль-чеза, а это не просто проведение скачки это и восстановление самой трассы. Работа выполнена, первый старт был очень зрелищным несмотря на малочисленность участников. Дистанция скачки 4000м. с 14 препятствиями. Призовой фонд 300 000 рублей. Первый после многолетнего забвения Краснодарский стипль-чез посвящен светлой памяти нашего товарища Сергея Николаевича Данчева. Талантливого спортсмена, стиплера, тренера, воспитавшего целую плеяду мастеров, инспектора ВНИИ коневодства, а в последнее время бессменно стартера Краснодарского ипподрома. На старт вышли 4 участника. Не обошлось без падений. К финишу пришли два участника. Опытный гастролер с Ростовского ипподрома буденовский жеребец Сбрэк 2012г.р. и Краснодарский Центурион Максимус 2007г.р. На последних метрах дистанции победу одержал Сбрэк под седлом своего тренера и жокея Александра Савочка. Резвость скачки 5.14,5. Победителя и призера чествовали одинаково радушно.

Ещё одним знаковым событием дня был Ежегодный Фестиваль шляп, победительницы которого получили совсем нешуточные призы от спонсоров и партнёров. Уикенд от ГК «Имеретинский» для двоих, тихие и игристые вина от винодельни «Шато-Тамань», годовой абонемент от «Арриба Фитнес» и ещё много прекрасных призов. Затейливые шляпки, шикарные наряды дам традиционно стали визитной карточной Краснодарского ипподрома.

автор Наталья Будычева