Развитие курортно-туристского кластера в Горячем Ключе глава города обсудил с заместителем министра курортов и туризма Кубани Лолитой Авдеевой. Рабочая встреча прошла в администрации города.

Речь шла о создании масштабного курортного кластера, который охватит почти весь город от въезда с ул. Революции до скалы Петушок. Администрация города разрабатывает ряд перспективных проектов, которые в обозримом будущем сделают Горячий Ключ более современным и востребованным курортом федерального уровня. Речь идет о строительстве Центра загородного и семейного отдыха, обустройстве Горного парка площадью в 100 гектар, а также о создании туристской зоны вдоль реки Псекупс.

«Для развития курорту необходимы новые туристические объекты, а это масштабные инвестиции, как частные, так и государственные. В рамках такого проекта, как Центр загородного отдыха, возможно, даже партнерство нескольких инвесторов. Предложений поступает много, но все они разрозненные, замкнуты на определенную специфику. Мы же видим создание комплекса объектов туруслуг: оздоровительный центр, гостиница, пансионат, бассейн, зоны отдыха и так далее», - объяснил Иван Федоровский.

Горный парк - это 100 гектар леса от Дантова ущелья до санатория «Горный», которые по распоряжению губернатора Вениамина Кондратьева выделят Горячему Ключу. Целью создания парка является сохранение и охрана местной природы, а также реставрация и обустройство туристических маршрутов. В 2017 году подготовлена земельно-правовая документация на 44,5 га земли, работа в этом направлении продолжается и сегодня.

Что касается реконструкции прибрежной полосы Псекупса, то эту идею глава обозначил, как одну из наиболее перспективных для Горячего Ключа. Если городу удастся привлечь инвестиции, войти в федеральные программы комплексного развития территорий, то кластер объединит в единую курортную зону практически весь Горячий Ключ.

Общую задумку курортно-туристского кластера представители министерства одобрили.

«У города отличная перспектива. Развитие авто-туристского кластера поможет привлечь на курорт тысячи туристов, которые проезжают по федеральной трассе. Со своей стороны, министерство курортов и туризма окажет всю необходимую поддержку, для того, чтобы город смог стать участником федеральной программы», - отметила заместитель министра Лолита Авдеева.