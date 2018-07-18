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В Краснодаре молодой человек подозревается в размещении материалов экстремистского характера в сети Интернет

Среда, 18 июля 2018 16:35
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Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности, языка и происхождения (ч.1 ст.282 УК РФ).

По версии следствия, молодой человек, используя мобильный телефон, в период с июля по декабрь 2017 года, находясь в городе Краснодаре, разместил на своей странице одной из социальных сетей фотоматериалы экстремистского содержания. Данные действия совершены публично и носили открытый характер, поскольку были доступны многочисленному кругу лиц. Согласно выводам проведенного лингвистического исследования опубликованные графические изображения содержали высказывания, способствовавшие возбуждению ненависти и вражды по признакам национальности, языка и происхождения. Данный факт был выявлен оперативными сотрудниками полиции.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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