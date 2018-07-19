Волонтеры идут в горы

Необычный «выпускной» отметили в Кавказском заповеднике. На кордоне «Лаура» в Красной Поляне собрались волонтеры. Они стали участниками первого всероссийского проекта «Экодемия», который охватывает двенадцать заповедников и национальных парков. Теперь добровольцы могут провести лето с пользой не только для себя, но и для природы: они помогают особо охраняемым территориям обустраивать туристические тропы.

— Столетняя история активного туризма на огромной особо охраняемой природной территории в 280 тысяч гектаров, богатой природными и культурными объектами, требует пристального внимания и огромного труда. На территории заповедника порядка четырехсот километров троп, обустроить которые не под силу только его сотрудникам. Мы всегда готовы принимать волонтерскую помощь, у нас очень много идей и планов на ближайшие годы — хотим сделать туристические тропы образцовыми, которые можно будет посещать практически круглый год от мала до велика. Все наши тропы доступны всем: от пяти лет до «пока ноги ходят»,— рассказал начальник отдела туризма заповедника Алексей Митрофанов.

Сегодня на территории Кавказского заповедника открыто восемнадцать троп. Участники «Экодемии» прошли по легендарной тридцатке: через горы к Черному морю, от Лагонак до «Лауры». Испытание на прочность длилось две недели. Добровольцы не просто преодолели пятьдесят километров горного маршрута — они готовили тропу для последователей.

— Надо отметить, что вся наша территория горно-лесная и после зимы мы вынуждены фактически заново отстраивать некоторые участки тропы из-за селей, лавин и других природных катаклизмов, вносящих свои коррективы. Это всё можно сделать только руками: в заповеднике нельзя работать с техникой,— подчеркнул Алексей Митрофанов.

Денису Илларионову сорок. Для участия в «Экодемии» он приехал из Коми. Решение объясняет просто: хотел не просто побывать в Кавказском заповеднике, но и отдохнуть со смыслом.

— Мы не только восстанавливали тропы, но и оборудовали площадки для палаток, делали настилы. Я люблю путешествовать, люблю гулять. Езжу по разным горам. В этом году был в Непале, Гималаях, но Кавказский заповедник, конечно, поражает красотой,— поделился впечатлениями Денис.

Аспирантка Виктория приехала из Воронежа. Долго выбирала между поездкой на Байкал и в Кавказский заповедник. Горы все-таки покорили девушку.

— Это был мой первый опыт волонтерской работы. Теперь хочу и дальше принимать участие в волонтерских проектах. Условия были очень хорошие. Нас кормили по пять раз в день, был серьезный завтрак, всегда с собой мешок конфет, разнообразная еда — и супы, и каши; мы пили чай, когда хотели. Спали в приютах для туристов, в палатках провели всего три ночи. Плюсом также стала хорошая погода. Мы не попадали под ливневые дожди. Было очень комфортно, и, несмотря на работу, сейчас нет ощущения усталости,— поделилась Виктория.

Всего участниками первой смены «Экодемии» стали тридцать добровольцев разных возрастов и профессий. Основной критерий при отборе, а заявок на участие в лагере поступило больше сотни,— опыт походной жизни. Самым младшим волонтером «Экодемии» стал двенадцатилетний Михаил Митрофанов, отправившийся в горы вместе с отцом.

— Для меня это большой опыт. То, что работать сложно, мы не замечали — мы наслаждались видами Кавказского заповедника,— серьезно заявил юный доброволец.

Помимо работы для участников «Экодемии» были организованы экскурсионные выходы на водопады, на гору Оштен. Времени на отдых было достаточно, но в телефонах никто «не залипал» — сидели у костра, читали, общались. И, конечно же, все подружились.

— У нас была удивительная команда, с которой мы не представляем, как расстаться. От себя лично хочу всех поблагодарить за душевную семейную атмосферу, за бесконфликтность и оперативное решение любых задач,— отметила заместитель руководителя Кавказского заповедника Ирина Пешнова.

Завершив смену, участники «Экодемии» возвращаются домой. В Кавказский заповедник приходят новые добровольцы. Им предстоит обустроить необычный маршрут в Адыгее — Тропу леопарда. Таким образом в заповеднике решили дать возможность всем желающим узнать, как живет пятнистый зверь, встретить которого в дикой природе — один шанс на миллион.

— Тропа леопарда будет включать интерактивные элементы, которые покажут, куда эта кошка может залезть, как она спит, на кого охотится. А также детские элементы: ребенок сможет почувствовать себя леопарденком и поделать те упражнения, которые заставляет делать детеныша леопарда его мама,— объяснила замдиректора заповедника по экологическому просвещению Ольга Пегова.

Принять участие в обустройстве Тропы леопарда уже решило более пятидесяти добровольцев. Волонтеров в заповеднике становится больше, но для тех, кто хочет сделать горы Кавказа лучше, всегда найдутся вакантные места.

Ирина СИЗОВА