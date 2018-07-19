Благоустройство территорий — в приоритете

В Москве прошло совещание, на котором губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев обсудили реализацию программы формирования комфортной городской среды. В мероприятии также приняли участие первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко и мэр Геленджика Виктор Хрестин.

По словам Вениамина Кондратьева, сегодня Кубань занимает третье место по численности населения в стране. Ежегодно десятки тысяч человек переезжают жить в край. Порядка 16 миллионов туристов посещает курортные территории.

— В прошлом году мы приняли максимально активное участие в федеральном проекте по созданию комфортной городской среды. На его реализацию было предусмотрено более 1,7 миллиарда рублей, в том числе 973 миллиона рублей из федерального бюджета,— уточнил глава региона. — В 22 муниципалитетах было благоустроено 182 дворовые и 42 общественные территории. В этом году уже 43 муниципалитета прошли отбор на предоставление субсидий. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Важно, что жители городов и станиц в ходе рейтингового голосования сами определяли, какие территории будут благоустроены.

Вениамин Кондратьев акцентировал, что, как и в прошлом году, весь объем будет выполнен в срок, а выделенные средства освоены полностью. Губернатор обратился с просьбой рассмотреть возможность увеличения субсидий краю в рамках приоритетного проекта.

Со своей стороны Владимир Якушев дал поручение проработать этот вопрос.

Также в ходе встречи обсудили вопрос строительства очистных сооружений в Геленджике. Как подчеркнул губернатор, это тема в числе приоритетных для края. Поток туристов увеличивается, старые изношенные сети не справляются с нагрузкой. На решение проблемы из федерального бюджета выделено порядка двух миллиардов рублей в июле этого года. Начало строительства очистных запланировано на 2019 год.