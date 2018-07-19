Спортивные площадки — детям

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, как в дальнейшем будут задействованы объекты, построенные к прошедшему чемпионату мира по футболу.

— У Краснодарского края уже есть успешный опыт использования олимпийского наследия. Спортивные площадки, построенные к Играм, продолжают активно функционировать и сегодня,— отметил глава региона. — Поэтому сомнений, что реконструированный стадион «Фишт», тренировочные базы будут востребованы и после чемпионата мира, у нас нет в принципе.

По его словам, региональные власти еще на этапе строительства решили передать площадки в Анапе и Геленджике воспитанникам детских спортивных школ.

— Уверен, сам факт того, что они занимаются там, где тренировались звезды мирового футбола, будет заряжать ребят на новые победы. Что касается стадиона «Фишт», то он сам по себе уже, конечно, стал легендой. Олимпийские игры, Кубок конфедераций, чемпионат мира — история современной России и Краснодарского края создавалась именно здесь,— отметил Вениамин Кондратьев, добавив, что сейчас на финальной стадии идут переговоры с футбольным клубом, который будет базироваться на «Фиште».