Для комфорта городских жителей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о реализации федерального проекта «Комфортная городская среда» в Краснодарском крае. Так, по его словам, в текущем году в рамках проекта в порядок приведут два парка — в Кореновском и Тихорецком районах, скверы в Староминском, Крымском, Выселковском, Абинском и других районах. Всего будет благоустроено сорок дворовых и 49 общественных территорий в 43 муниципалитетах. На эти цели выделено порядка 1,5 миллиарда рублей.

— Все объекты, как и в прошлом году, выбраны жителями. В рейтинговом голосовании по проектам благоустройства, которое прошло 18 марта в Краснодарском крае, приняло участие более миллиона жителей региона. Сейчас проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядчиков для проведения работ,— сказал глава региона.

Вениамин Кондратьев добавил, что в прошлом году было благоустроено 182 дворовые и 42 общественные территории.

— Работы выполнили качественно и оперативно. Мы видим, как преобразился Вишняковский сквер краевой столицы, дворы в Краснодаре и других крупных городах. В этом году изменения, уверен, будут также ощутимы,— сказал глава края.

Напомним: в 2017 году на благоустройство дворовых и общественных территорий Кубани было предусмотрено более 1,7 миллиарда рублей, из них 622 миллиона рублей выделено из краевого бюджета. На обустройство городских парков было направлено 35,8 миллиона рублей, в том числе 12,7 миллиона рублей из краевой казны.