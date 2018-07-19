Учатся у Кубани

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка встретился с делегацией представителей австралийского кооператива CBH Group, которая прибыла на Кубань для того, чтобы перенять опыт организации агропромышленного комплекса края.

Во встрече также приняли участие министр сельского хозяйства Краснодарского края Федор Дерека, руководитель Департамента инвестиций края Юрий Волков, главы фермерских хозяйств и сельхозкооперативов Кубани.

Как рассказал генеральный менеджер по маркетингу и трейдингу австралийского кооператива CBH Group Джейсон Джон Крейг, цель поездки в Краснодарский край — знакомство с технологиями местных аграриев в производстве зерновых культур.

— Ежегодно мы посещаем страны Южной Азии, где изучаем опыт работы зарубежных коллег. В этом году поменяли наш маршрут на Россию, Краснодарский край, так как ваша страна серьезно нарастила объемы в сельхозпроизводстве, в частности по зерновым культурам,— подчеркнул господин Крейг.

Андрей Коробка в свою очередь познакомил гостей с инвестиционным потенциалом Кубани, а также с особенностями агропромышленного комплекса. Он отметил, что в крае работает свыше семи тысяч агропромышленных предприятий, в отрасли занято более полутора миллионов человек. Многие сельхозпроизводители достигают по-европейски высокого уровня урожайности. Особенно это касается зерновых культур.

— На сегодняшний день доля нашего региона в валовом производстве зерновых в России достигает 12 процентов, в Южном федеральном округе — 45 процентов. Ежегодно мы получаем стабильно высокие урожаи зерна. Это наш главный экспортный товар. В 2017 году край впервые стал третьим регионом — экспортером пшеницы в мире после Западной Австралии и штата Канзас США. Мы экспортировали 8,1 миллиона тонн зерна. С учетом транзитного зерна через наши порты на экспорт было отправлено более 32,44 миллиона тонн зерна,— отметил вице-губернатор.

Особый интерес у австралийских фермеров вызвал тот факт, что власти Краснодарского края финансово поддерживают АПК по всем направлениям. В 2018 году сумма господдержки сельхозпроизводителей составляет порядка восьми миллиардов рублей. В том числе на поддержку фермерских хозяйств выделено более одного миллиарда рублей.

В рамках визита в Краснодарский край делегация фермеров Западной Австралии планирует посетить ряд сельхозпроизводств региона, в том числе машиностроительную кампанию CLAAS.