Инвестиции — в сельхозкооперативы

В рамках краевой программы по поддержке фермерских объединений, работающих менее одного года, разработанной в прошлом году по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, край дополнительно выделил 50 миллионов рублей на развитие сельхозкооперации в 2018 году. Средства будут направлены на гранты начинающим сельхозкооперативам, которые компенсируют им до девяноста процентов затрат на развитие материально-технической базы.

— Ни один другой регион страны не инвестирует столько средств в сельхозкооперативы, сколько Краснодарский край,— прокомментировал заместитель главы Краснодарского края, курирующий АПК, Андрей Коробка. — В прошлом году на грантовую поддержку этого направления по федеральной и краевой программам было выделено около трехсот миллионов рублей. В результате гранты получили одиннадцать сельхозкооперативов региона — они смогли существенно модернизировать свои производства. В текущем году средства на поддержку сельхозкооперативов увеличены до 360 миллионов рублей.

В том числе, отметил вице-губернатор, пятьдесят миллионов рублей было выделено из краевого бюджета в июне. Они пойдут на проведение второго этапа конкурса грантовой поддержки начинающих сельхозкооперативов. Его планируется провести в сентябре.

По словам Андрея Коробки, в перспективе уровень господдержки сельхозкооперации на Кубани сохранится. В ближайшие три года общая сумма финансирования этого направления составит как минимум один миллиард рублей. Такие параметры заложены в программе по развитию сельхозкооперации в Краснодарском крае до 2020 года.

Ранее Минсельхоз края провел конкурсы по предоставлению грантов сельхозкооперативам по краевой программе, предусматривающей компенсацию до 90 процентов затрат на развитие материально-технической базы, а также по федеральной программе, предусматривающей компенсацию до 60 процентов затрат на развитие материально-технической базы. Победителями конкурсов стали четыре начинающих и пять действующих сельхозкооперативов, сообщили в министерстве.