Победить вредоносный сорняк!

Цветение амброзии уже не за горами. Еще неделя, максимум две — и на Кубани вовсю «заблагоухает» ненавистный всем аллергикам зеленый вредитель. А потому сегодня необходимо полным ходом вести работы по уничтожению этих карантинных сорняков.

Специалисты сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея еженедельно проводят рейды по борьбе с амброзией. На сегодняшний день инспекции уже прошли в семнадцати муниципалитетах, в том числе и в краевом центре.

— Все прекрасно понимают, что уничтожать амброзию нужно своевременно — до ее цветения для сохранения здоровья жителей и гостей региона и благоприятной экологической обстановки. Поэтому сейчас мы и проводим соответствующие контрольно-надзорные мероприятия. По итогам посещения муниципалитетов видно, что работа по уничтожению амброзии проводится везде. По большей части она качественная,— прокомментировал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

Тем не менее, по словам руководителя ведомства, на некоторых территориях есть локальные недочеты. К примеру, Усть-Лабинскому и Новокубанскому районам необходимо усилить работу по борьбе с амброзией вдоль федеральных трасс.

Муниципалитетам также необходимо обратить внимание не только на карантинные, но и на сорные растения, которые не только портят облики районов, но и прежде всего угрожают нашему здоровью и здоровью наших детей.